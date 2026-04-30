Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3199244
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नूरपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, 158 पोलिंग बूथ बनाए गए; प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए पुख्ता

नूरपुर विकास खंड में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 158 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि 25 वार्ड संवेदनशील और 23 अतिसंवेदनशील घोषित किए गए हैं. मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:36 PM IST

Trending Photos

नूरपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, 158 पोलिंग बूथ बनाए गए; प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए पुख्ता

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर नूरपुर विकास खंड में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली हैं.

खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर विकास खंड में कुल 158 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इन बूथों के तहत 52 पंचायतें और 328 वार्ड आते हैं. इसके अलावा क्षेत्र में 4 जिला परिषद वार्ड और 25 पंचायत समिति वार्ड भी शामिल हैं.

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील वार्डों पर विशेष नजर
प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए वार्डों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण भी किया है. अशोक कुमार के अनुसार 25 वार्डों को संवेदनशील और 23 वार्डों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि 110 वार्ड सामान्य श्रेणी में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि मतदान निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था
प्रशासन ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को भी प्राथमिकता दी है. हर पोलिंग बूथ पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां तत्काल निर्माण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे.

मतदाताओं से मतदान की अपील
खंड विकास अधिकारी अशोक Kumar ने लोगों से अपील की कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इन्हें “मिनी संसद” भी कहा जाता है. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और योग्य व ईमानदार उम्मीदवार चुनने का आग्रह किया.

प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार भी पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी अच्छी रहेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी अपनी भूमिका निभाएंगे.

TAGS

Nurpur newsPanchayat Elections 2026Himachal Pradesh

Trending news

Sultanpur Lodhi news
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਫਿਲਮੀ ਚੇਜ਼! ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ‘ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ
Nurpur news
नूरपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, 158 पोलिंग बूथ बनाए गए
VHP Shimla
मंदिरों की आज़ादी से लेकर ‘लैंड जिहाद’ पर बवाल! VHP ने सरकार को दी चेतावनी
Nurpur news
गौशाला के तूड़ी शेड में लगी भीषण आग, 850 क्विंटल भूसा जलकर राख; लाखों का नुकसान
Fatehgarh Sahib News
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ, INC ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Friday OTT Releases
OTT 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਧਮਾਕਾ! Netflix ਤੋਂ Prime ਤੱਕ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ
Mansa Protest News
ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ
amritsar news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 KG ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
Indians Deported from Australia
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ; 9 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ