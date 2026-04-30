नूरपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, 158 पोलिंग बूथ बनाए गए; प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम किए पुख्ता

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर नूरपुर विकास खंड में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली हैं.

खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नूरपुर विकास खंड में कुल 158 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इन बूथों के तहत 52 पंचायतें और 328 वार्ड आते हैं. इसके अलावा क्षेत्र में 4 जिला परिषद वार्ड और 25 पंचायत समिति वार्ड भी शामिल हैं.

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील वार्डों पर विशेष नजर

प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए वार्डों का संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकरण भी किया है. अशोक कुमार के अनुसार 25 वार्डों को संवेदनशील और 23 वार्डों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि 110 वार्ड सामान्य श्रेणी में हैं.

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इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि मतदान निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था

प्रशासन ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को भी प्राथमिकता दी है. हर पोलिंग बूथ पर रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां तत्काल निर्माण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे.

मतदाताओं से मतदान की अपील

खंड विकास अधिकारी अशोक Kumar ने लोगों से अपील की कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इन्हें “मिनी संसद” भी कहा जाता है. उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और योग्य व ईमानदार उम्मीदवार चुनने का आग्रह किया.

प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार भी पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी अच्छी रहेगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी अपनी भूमिका निभाएंगे.