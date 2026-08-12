नशे के खिलाफ नूरपुर पुलिस का एक्शन, पठानकोट का 28 वर्षीय युवक गिरफ्तार

एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम गश्त और नशे के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजय कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी हरियाल, तहसील एवं जिला पठानकोट, पंजाब, मोटरसाइकिल नंबर PB08CC-4706 Splendor Plus पर St. Xavier Cambridge School के पास छतरोली खड्ड में चिट्टा/हेरोइन लेकर मौजूद है.