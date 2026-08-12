नशे के खिलाफ नूरपुर पुलिस का एक्शन, पठानकोट का 28 वर्षीय युवक गिरफ्तार

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Nurpur Police News(भूषण शर्मा): पुलिस जिला नूरपुर की ओर से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत CIA विंग नूरपुर की टीम ने छतरोली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 16.02 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है. पुलिस ने इस मामले में एक 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम गश्त और नशे के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजय कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी हरियाल, तहसील एवं जिला पठानकोट, पंजाब, मोटरसाइकिल नंबर PB08CC-4706 Splendor Plus पर St. Xavier Cambridge School के पास छतरोली खड्ड में चिट्टा/हेरोइन लेकर मौजूद है.
पुलिस के अनुसार आरोपी इस नशीले पदार्थ को छतरोली और जसूर क्षेत्र में बेचने की फिराक में था. सूचना के आधार पर पुलिस टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिए के युवक को मोटरसाइकिल सहित काबू कर लिया.
मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड से बरामद हुई पुड़िया
पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मोटरसाइकिल की तलाशी ली. तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड/शो के अंदर छिपाकर रखी पारदर्शी पॉलीथीन पुड़िया बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक पदार्थ की जांच करने पर चिट्टा/हेरोइन होने के सकारात्मक संकेत मिले.
डिजिटल तराजू से वजन करने पर बरामद पदार्थ का कुल वजन 16.02 ग्राम पाया गया. पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ मोटरसाइकिल को भी नियमानुसार कब्जे में ले लिया.
ND&PS Act के तहत मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस थाना नूरपुर में अभियोग संख्या 203/2026, दिनांक 11 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 21 और 25 ND&PS Act, 1985 के तहत मामला दर्ज किया है.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी गांव व डाकघर हरियाल, तहसील एवं जिला पठानकोट, पंजाब, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है. आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है.