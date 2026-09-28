नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34.5 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब की महिला गिरफ्तार

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Nurpur News: नूरपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डमटाल क्षेत्र से एक महिला को कथित तौर पर 34.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला पंजाब के अमृतसर की रहने वाली है. मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CIA नूरपुर की टीम लगातार गश्त और चेकिंग कर रही है. इसी दौरान टीम को डमटाल स्थित हिल टॉप मंदिर के पास एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मिली.
पुलिस टीम ने महिला को रोककर नियमानुसार तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 34.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद होने का दावा पुलिस ने किया है. इसके बाद बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर महिला को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना डमटाल के सुपुर्द कर दिया गया.
अमृतसर की रहने वाली है आरोपी महिला
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार महिला की पहचान सरबजीत कौर, उम्र 43 वर्ष, पुत्री अमर सिंह, निवासी गली नंबर 3, मकान नंबर 112, कोट खालसा के पास, अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 150/2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21, 61 और 85 में मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है.
सप्लाई नेटवर्क की भी जांच
पुलिस अब बरामद हेरोइन की सप्लाई से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच के दौरान मादक पदार्थ की सप्लाई के संभावित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि नूरपुर पुलिस मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस की ओर से क्षेत्र में गश्त और चेकिंग जारी है तथा नशा तस्करी में संलिप्त अन्य संभावित लोगों की भी तलाश की जा रही है.
उन्होंने कहा कि पुलिस जिला नूरपुर में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है और कानून के अनुसार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.