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नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34.5 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब की महिला गिरफ्तार

Drug Smuggling: डमटाल के हिल टॉप मंदिर के पास CIA नूरपुर की टीम ने 34.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ अमृतसर की 43 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:31 PM IST
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34.5 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब की महिला गिरफ्तार

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