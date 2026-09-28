नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34.5 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब की महिला गिरफ्तार

Nurpur News: नूरपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डमटाल क्षेत्र से एक महिला को कथित तौर पर 34.5 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला पंजाब के अमृतसर की रहने वाली है. मामले में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.