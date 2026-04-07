नूरपुर में नशे पर बड़ा वार! 11.87 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

Drug Seize: नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.
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Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए (CIA) स्टाफ की टीम ने एक युवक को 11.87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है.
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटी पर नशीला पदार्थ लेकर गांव समल स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास मौजूद है.
सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारवाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के समीप नाकाबंदी कर छापेमारी की. मौके पर एक काले रंग की एक्टिवा (HP-97-A-4222) को रोका गया और तलाशी लेने पर उससे 11.87 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.
पुलिस ने आरोपी की पहचान नरेश कुमार (37) निवासी गांव नागड़वां, डाकघर सौहड़ा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में की है.
आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था और इसके पीछे किन अन्य तस्करों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है.