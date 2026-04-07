Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3169054
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नूरपुर में नशे पर बड़ा वार! 11.87 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

Drug Seize: नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

नूरपुर में नशे पर बड़ा वार! 11.87 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए (CIA) स्टाफ की टीम ने एक युवक को 11.87 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है.

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी स्कूटी पर नशीला पदार्थ लेकर गांव समल स्थित दुर्गा माता मंदिर के पास मौजूद है.

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धारवाल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के समीप नाकाबंदी कर छापेमारी की. मौके पर एक काले रंग की एक्टिवा (HP-97-A-4222) को रोका गया और तलाशी लेने पर उससे 11.87 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी की पहचान नरेश कुमार (37) निवासी गांव नागड़वां, डाकघर सौहड़ा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में की है.

आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डमटाल में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था और इसके पीछे किन अन्य तस्करों का नेटवर्क जुड़ा हुआ है.

TAGS

Drug SeizeNurpur newsHimachal Pradesh

Trending news

Drug Seize
नूरपुर में नशे पर बड़ा वार! 11.87 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार
Jalalabad news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
amritsar news
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ” ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Shiromani Akali Dal
ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
Punjab DIG Corruption Case
ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab Municipal Control Officials
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ 102 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
LPG cylinder subsidy
LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਕੇ ₹300 ਹੋਈ, ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
Offset Shooting News
ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ; ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
NIA Drone Smuggling Probe
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Bhanu Rana Murder
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਾਨੂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਤਲ! ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ