नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10.18 ग्राम हेरोइन के साथ पठानकोट का युवक गिरफ्तार

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Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर पुलिस जिला में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. सीआईए नूरपुर की टीम ने कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 10.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.
नाकाबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी
डीएसपी नूरपुर चंद्र पाल सिंह ने बताया कि सीआईए टीम कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार पर नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी दौरान पंजाब से आए एक युवक को संदेह के आधार पर रोककर उसकी तलाशी ली गई.
जांच के दौरान युवक के कब्जे से 10.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.
आरोपी की पहचान
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा (26 वर्ष) पुत्र जमाल सिंह, निवासी सराय मोहल्ला, गांधी चौक, पठानकोट (पंजाब) के रूप में हुई है.
पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद अपाचे मोटरसाइकिल (PB 06 BA 1636) को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर मादक पदार्थ की तस्करी में किया जा रहा था.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 25 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
नूरपुर पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस ड्रग नेटवर्क के अन्य संभावित संपर्कों और तस्करी से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है.