नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10.18 ग्राम हेरोइन के साथ पठानकोट का युवक गिरफ्तार

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर पुलिस जिला में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. सीआईए नूरपुर की टीम ने कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 10.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है.