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नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10.18 ग्राम हेरोइन के साथ पठानकोट का युवक गिरफ्तार

Drug Smuggling: नूरपुर पुलिस ने कंडवाल बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए पठानकोट के 26 वर्षीय युवक को 10.18 ग्राम हेरॉइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की बाइक भी जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:48 PM IST
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10.18 ग्राम हेरोइन के साथ पठानकोट का युवक गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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