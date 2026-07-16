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घर से चल रहा था चिट्टे का खेल! पुलिस की रेड में महिला-दामाद गिरफ्तार, हेरोइन बरामद

Drug Smuggling: कांगड़ा के डमटाल में नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया. महिला और उसके दामाद को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 16, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:09 PM IST
घर से चल रहा था चिट्टे का खेल! पुलिस की रेड में महिला-दामाद गिरफ्तार, हेरोइन बरामद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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