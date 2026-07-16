घर से चल रहा था चिट्टे का खेल! पुलिस की रेड में महिला-दामाद गिरफ्तार, हेरोइन बरामद

कमरे से बरामद हुआ चिट्टा

तलाशी के दौरान घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में एक प्लास्टिक स्टैंड की ट्रे में रखा काले रंग का लिफाफा मिला. लिफाफे के भीतर मिले संदिग्ध पाउडर की ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की गई, जिसमें उसके हेरोइन (चिट्टा) होने की पुष्टि हुई. इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 11 ग्राम पाई गई. पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर सील कर दिया.