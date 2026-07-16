घर से चल रहा था चिट्टे का खेल! पुलिस की रेड में महिला-दामाद गिरफ्तार, हेरोइन बरामद

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Nurpur News: कांगड़ा जिले के नूरपुर पुलिस जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना डमटाल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया है. इस मामले में एक महिला और उसके साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गुप्त सूचना पर घर में दी गई दबिश
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और नशा विरोधी अभियान के तहत मौजूद थी. इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि गांव छन्नी (तहसील इंदौरा) निवासी पिंकी अपने दामाद आकाशदीप के साथ मिलकर घर से ही चिट्टा बेच रही है.
सूचना के आधार पर पुलिस ने नियमानुसार गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली.
कमरे से बरामद हुआ चिट्टा
तलाशी के दौरान घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में एक प्लास्टिक स्टैंड की ट्रे में रखा काले रंग का लिफाफा मिला. लिफाफे के भीतर मिले संदिग्ध पाउडर की ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की गई, जिसमें उसके हेरोइन (चिट्टा) होने की पुष्टि हुई. इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 11 ग्राम पाई गई. पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर सील कर दिया.
दोनों आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय पिंकी, निवासी गांव छन्नी (जिला कांगड़ा) और 26 वर्षीय आकाशदीप, निवासी महताबपुर, तहसील मुकेरियां (जिला होशियारपुर, पंजाब) के रूप में हुई है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने इस संबंध में थाना डमटाल में एफआईआर नंबर 121/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है.
सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.