नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, HRTC बस से 1.006 किलो चरस बरामद; 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार

बैग की तलाशी में मिली चरस

सूचना के आधार पर पुलिस ने जसूर के बौड चौक के पास एचआरटीसी बस को रोककर जांच की. तलाशी के दौरान बस में सवार 19 वर्षीय युवती के बैग से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मादक पदार्थ को जब्त कर लिया और आवश्यक सैंपल सील कर दिए.