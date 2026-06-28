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नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, HRTC बस से 1.006 किलो चरस बरामद; 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार

Drug Smuggling: नूरपुर पुलिस की CIA टीम ने जसूर के पास HRTC बस में सवार 19 वर्षीय युवती को 1 किलो 6 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:01 PM IST
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, HRTC बस से 1.006 किलो चरस बरामद; 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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