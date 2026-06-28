नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, HRTC बस से 1.006 किलो चरस बरामद; 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार

राज्य चुनें
Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर पुलिस जिला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए-1 (CIA-I) टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने जसूर के बौड चौक के पास एक एचआरटीसी बस में सवार 19 वर्षीय युवती को 1 किलो 6 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है.
मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) धर्मचंद वर्मा ने बताया कि सीआईए नूरपुर की टीम गनोह, जसूर और नूरपुर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, गश्त और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवती एचआरटीसी बस के जरिए बड़ी मात्रा में चरस लेकर आ रही है.
बैग की तलाशी में मिली चरस
सूचना के आधार पर पुलिस ने जसूर के बौड चौक के पास एचआरटीसी बस को रोककर जांच की. तलाशी के दौरान बस में सवार 19 वर्षीय युवती के बैग से 1 किलो 6 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मादक पदार्थ को जब्त कर लिया और आवश्यक सैंपल सील कर दिए.
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ नूरपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस इस मामले में ड्रग नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी गहन जांच कर रही है.