Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3237301
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल के नूरपुर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 512 ग्राम चरस, 11 ग्राम से अधिक चिट्टा और एक कार बरामद की गई. पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:42 AM IST

Trending Photos

नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक ही दिन में तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चिट्टा (हेरोइन), 512 ग्राम चरस और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार बरामद की है. सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चक्की पुल कंडवाल में कार से चिट्टा बरामद, चार युवक गिरफ्तार
एसपी नूरपुर ने बताया कि 3 जून की सुबह पुलिस टीम चक्की पुल कंडवाल क्षेत्र में नाकाबंदी और वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान वाहन से 4.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसमें सवार चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीआईए टीम ने 512 ग्राम चरस के साथ आरोपी पकड़ा
एक अन्य कार्रवाई में नूरपुर सीआईए टीम ने नियाद बस स्टॉप के समीप एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उसके पास से 512 ग्राम चरस बरामद हुई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद चरस की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था.

मथोली में युवक के पास मिला चिट्टा
तीसरे मामले में सीआईए टीम ने मथोली क्षेत्र में शिव मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 6.82 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
एसपी नूरपुर ने कहा कि तीनों मामलों में बरामद नशीले पदार्थों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी खंगाल रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लोगों से सहयोग की अपील
नूरपुर पुलिस ने आम नागरिकों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि यदि किसी को नशे की तस्करी, खरीद-फरोख्त या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके.

TAGS

Nurpur newsdrug smugglingHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में अगले 6 दिन मौसम रहेगा खराब, कई जिलों में ओलावृष्टि-तूफान का ऑरेंज अलर्ट
punjab weather
3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਵੇਗੀ ਤੂਫਾਨ-ਮੀਂਹ, 60 KM/H ਦੀ ​​ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਜੂਨ 2026
Harpal Cheema news
ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ- ਚੀਮਾ
harjot singh bains
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ, 1400 ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ- ਬੈਂਸ
CM Bhagwant Mann
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ; ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ 17 ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 258 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਮੇਤ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ
Ludhiana News
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਘਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
Sukhbir singh badal
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 55 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ
bn sharma
ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ