नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तीन मामलों में 6 आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक ही दिन में तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चिट्टा (हेरोइन), 512 ग्राम चरस और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक कार बरामद की है. सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

चक्की पुल कंडवाल में कार से चिट्टा बरामद, चार युवक गिरफ्तार

एसपी नूरपुर ने बताया कि 3 जून की सुबह पुलिस टीम चक्की पुल कंडवाल क्षेत्र में नाकाबंदी और वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया. तलाशी के दौरान वाहन से 4.24 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसमें सवार चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीआईए टीम ने 512 ग्राम चरस के साथ आरोपी पकड़ा

एक अन्य कार्रवाई में नूरपुर सीआईए टीम ने नियाद बस स्टॉप के समीप एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उसके पास से 512 ग्राम चरस बरामद हुई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद चरस की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था.

मथोली में युवक के पास मिला चिट्टा

तीसरे मामले में सीआईए टीम ने मथोली क्षेत्र में शिव मंदिर के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 6.82 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

एसपी नूरपुर ने कहा कि तीनों मामलों में बरामद नशीले पदार्थों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी खंगाल रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लोगों से सहयोग की अपील

नूरपुर पुलिस ने आम नागरिकों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि यदि किसी को नशे की तस्करी, खरीद-फरोख्त या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके.