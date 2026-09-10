/नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, आरोपी की 3 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त

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Nurpur News: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने चरस तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी की करीब 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करवाई है. सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने पुलिस की वित्तीय जांच के आधार पर आरोपी की संपत्ति की जब्ती की पुष्टि कर दी है.
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 29 दिसंबर 2025 को दर्ज एक एनडीपीएस मामले से जुड़ी है. डमटाल पुलिस थाना में ND&PS Act की धारा 20 और 29 के तहत अभियोग संख्या 167/25 दर्ज किया गया था. मामले में आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 852 ग्राम चरस बरामद की थी.
वित्तीय जांच में सामने आई करोड़ों की संपत्ति
मामले की जांच आगे बढ़ने के दौरान पुलिस ने आरोपी की चल और अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच शुरू की. जांच में ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई, जिनके बारे में पुलिस को संदेह था कि वे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित आय से जुड़ी हैं.
जांच के दौरान आरोपी से संबंधित अचल संपत्तियों, होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों और बैंक खातों में मौजूद धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज और प्रतिबंधित किया गया. वित्तीय जांच में इन संपत्तियों का कुल मूल्य 3,32,32,352.94 रुपये पाया गया.
नई दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती की पुष्टि की
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने वित्तीय जांच के आधार पर आरोपी की संपत्ति को फ्रीज कर इसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजी थी. सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस की जांच को सही मानते हुए नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की.
आदेश संख्या NDPSA/FO/1098/DEL/2026, दिनांक 9 सितंबर 2026 के माध्यम से करीब 3,32,30,941 रुपये मूल्य की संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की गई है.
17 मामलों में करीब ₹30 करोड़ की संपत्ति जब्त
नूरपुर पुलिस के अनुसार, नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है. 10 सितंबर 2026 तक कुल 17 अभियोगों में नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों की 29,95,92,857 रुपये की संपत्ति जब्त करवाई जा चुकी है.
पुलिस ने बताया कि कुछ अन्य मामलों में भी संपत्ति जब्ती से संबंधित प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है. नूरपुर पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ वित्तीय और कानूनी कार्रवाई का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.