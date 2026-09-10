/नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, आरोपी की 3 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 29 दिसंबर 2025 को दर्ज एक एनडीपीएस मामले से जुड़ी है. डमटाल पुलिस थाना में ND&PS Act की धारा 20 और 29 के तहत अभियोग संख्या 167/25 दर्ज किया गया था. मामले में आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 852 ग्राम चरस बरामद की थी.