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नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, आरोपी की 3 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त

Drug Smuggler: नूरपुर पुलिस ने चरस तस्करी के आरोपी की करीब ₹3.32 करोड़ की संपत्ति जब्त करवाई है. अब तक 17 मामलों में करीब ₹30 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:23 PM IST
नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, आरोपी की 3 करोड़ 32 लाख की संपत्ति जब्त

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