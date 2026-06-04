नूरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1.345 किलो चरस बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नूरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए टीम ने एक कार से 1.345 किलोग्राम चरस बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

एएसपी नूरपुर ने बताया कि सीआईए टीम को नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हरड़ पुल (हंदोराघराट) के समीप नाकाबंदी कर निगरानी शुरू की.

चेकिंग के दौरान सड़क किनारे खड़ी एक संदिग्ध ऑल्टो कार की जांच की गई. स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी लेने पर चालक सीट के नीचे छिपाकर रखा गया एक काला प्लास्टिक बैग बरामद हुआ.

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सीट के नीचे छिपाई गई थी चरस

पुलिस द्वारा बैग की जांच करने पर उसमें से 1.345 किलोग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और बरामद चरस के साथ वाहन को भी कब्जे में ले लिया.

दोनों आरोपी कांगड़ा जिले के रहने वाले

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कांगड़ा जिले के दो युवकों के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

नेटवर्क के अन्य कड़ियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.

लोगों से सहयोग की अपील

नूरपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास नशे की तस्करी या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस का कहना है कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.