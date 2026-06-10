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Nurpur News: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर को एक और बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ कांगड़ा की टीम ने राजा का बाग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को 16.66 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) सहित गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि एसटीएफ कांगड़ा की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजा का बाग स्थित हिमफैड गोदाम के पास चेकिंग अभियान चलाया गया. जांच के दौरान वहां मौजूद तीन संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई.
तलाशी के दौरान उनके बैग से 16.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने मौके पर ही नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ चुन्ना निवासी कंडवाल, गौरव समकरिया उर्फ गोरू निवासी ठेहर (नूरपुर) और मनदीप सिंह उर्फ गोल्डी निवासी जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस थाना नूरपुर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 147/2026 दर्ज किया गया है. उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है. बरामद नशीले पदार्थ को सील कर पुलिस कब्जे में ले लिया गया है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं.
नशे के नेटवर्क की जांच जारी
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चिट्टे की खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले की गहन जांच जारी है और नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है.