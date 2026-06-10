नशे के नेटवर्क की जांच जारी

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चिट्टे की खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले की गहन जांच जारी है और नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है.