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नूरपुर में STF की बड़ी कार्रवाई! 16.66 ग्राम चिट्टे के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

Drug Seize: नूरपुर के राजा का बाग क्षेत्र में STF कांगड़ा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16.66 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नशे के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 10, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:30 PM IST
नूरपुर में STF की बड़ी कार्रवाई! 16.66 ग्राम चिट्टे के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

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