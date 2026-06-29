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बिलासपुर के लाल ने बढ़ाया हिमाचल का मान! पद्मश्री लेकर घर लौटे डॉ. प्रेम लाल गौतम, हुआ भव्य सम्मान

Padma Shri Award 2026: पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद बिलासपुर पहुंचे कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम का भव्य अभिनंदन किया गया. विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित डॉ. गौतम ने वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने का संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 29, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:34 PM IST
बिलासपुर के लाल ने बढ़ाया हिमाचल का मान! पद्मश्री लेकर घर लौटे डॉ. प्रेम लाल गौतम, हुआ भव्य सम्मान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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