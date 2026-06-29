/बिलासपुर के लाल ने बढ़ाया हिमाचल का मान! पद्मश्री लेकर घर लौटे डॉ. प्रेम लाल गौतम, हुआ भव्य सम्मान

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से संबंध रखने वाले प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने के बाद गृह जिला पहुंचने पर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। पन्याला स्थित पद्मश्री हरिमन शर्मा के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, किसान, ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
समारोह में झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर पद्मश्री हरिमन शर्मा ने डॉ. गौतम का स्वागत करते हुए उनके वैज्ञानिक योगदान की सराहना की.
वैज्ञानिक सोच अपनाने का दिया संदेश
सम्मान समारोह में डॉ. प्रेम लाल गौतम ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ऐसी विरासत देनी होगी, जिससे वे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकें.
विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला पद्मश्री
डॉ. प्रेम लाल गौतम को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है. उनका जन्म 12 दिसंबर 1947 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुआ था.
उन्होंने हिमाचल कृषि कॉलेज, सोलन से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली से एमएससी और पीएचडी की उपाधि हासिल की.
कृषि अनुसंधान में दिया महत्वपूर्ण योगदान
डॉ. गौतम देश के जाने-माने कृषि आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन वैज्ञानिकों में शामिल हैं. उन्होंने गेहूं, सोयाबीन, फॉक्सटेल मिलेट और राइस बीन समेत 12 से अधिक उन्नत फसल किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
उन्होंने अपने लंबे वैज्ञानिक करियर के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में उप महानिदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) के निदेशक, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति तथा पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण के अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं.
वर्तमान में डॉ. प्रेम लाल गौतम करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर में प्रो-चांसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है. डॉ. प्रेम लाल गौतम को यह सम्मान कृषि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है.