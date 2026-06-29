/बिलासपुर के लाल ने बढ़ाया हिमाचल का मान! पद्मश्री लेकर घर लौटे डॉ. प्रेम लाल गौतम, हुआ भव्य सम्मान

वैज्ञानिक सोच अपनाने का दिया संदेश

सम्मान समारोह में डॉ. प्रेम लाल गौतम ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ऐसी विरासत देनी होगी, जिससे वे देश की प्रगति में प्रभावी योगदान दे सकें.