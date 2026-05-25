पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा कड़ी, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात: एसपी अशोक रतन

Dharamshala News: पंचायत चुनावों के पहले चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि जिलेभर में विशेष निगरानी अभियान भी शुरू कर दिया गया है.

एसपी कांगड़ा Ashok Ratan ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए जिले में कुल 895 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का आकलन करने के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी डर और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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सब-डिवीजन और थाना स्तर पर बनाई गई विशेष टीमें

एसपी अशोक रतन ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग-अलग स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं.

-सब-डिवीजन स्तर पर विशेष निगरानी और प्रतिक्रिया टीमें सक्रिय की गई हैं.

-थाना स्तर पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गई हैं, जो किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगी.

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को चुनाव ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने और हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

72 घंटे का विशेष अभियान, जगह-जगह नाकाबंदी

चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने 72 घंटे का विशेष अभियान भी शुरू किया है. इसके तहत जिलेभर में नाकाबंदी और वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है.

एसपी ने बताया कि बीती रात से ही सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा, ताकि शराब, नकदी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

पुलिस प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके.