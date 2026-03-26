Mandi Accident: पंडोह डैम के पास दर्दनाक हादसा, बस-कार की टक्कर में 2 की मौत, 2 गंभीर घायल

Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश में पंडोह डैम के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बस और कार के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक निजी बस मंडी से कुल्लू की ओर जा रही थी, जबकि कार (HP 28B 2541) कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी. इसी दौरान पंडोह डैम के समीप दोनों वाहनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

हादसे में कार सवार सुषांक और गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कश्मीर सिंह और दीक्षा चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज

घटना के तुरंत बाद बीबीएमबी सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों और ट्रैफिक इंचार्ज चेत राम ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकाला. इसके बाद बीबीएमबी की एंबुलेंस से उन्हें जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

घायलों की पहचान 21 वर्षीय कश्मीर सिंह (जिला मंडी) और 21 वर्षीय दीक्षा चौहान (जिला ऊना) के रूप में हुई है.

पुलिस जांच जारी

मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर लिया गया है.