/पांवटा साहिब में गणेश महोत्सव की धूम, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई गणपति मूर्ति स्थापना

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Paonta Sahib News: पांवटा साहिब: सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इन दिनों गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है. हरिओम सनातन सेवा समिति की ओर से लगातार छठे वर्ष गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. महोत्सव के शुभारंभ पर विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भगवान गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित की गई.
गणेश उत्सव के पहले दिन सुबह करीब 5 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ गणपति की मूर्ति स्थापना की गई. इसके बाद विशेष पूजा-अर्चना और आरती का आयोजन हुआ. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया.
हरिओम सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र चौबे और राज किशोर ने बताया कि समिति पिछले छह वर्षों से पांवटा साहिब में गणेश उत्सव का आयोजन करती आ रही है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ उत्सव का शुभारंभ किया गया है. आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
समिति पदाधिकारियों के अनुसार गणेश महोत्सव आगामी 18 सितंबर तक चलेगा. इसी दिन भगवान गणेश की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी. विसर्जन यात्रा में श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते हुए बप्पा को भावपूर्ण विदाई देंगे.
विसर्जन की धार्मिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा. इसमें शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी. समिति ने स्थानीय लोगों से गणेश महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है.
गणेश महोत्सव को लेकर पांवटा साहिब में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आ रहा है.