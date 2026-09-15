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पांवटा साहिब में गणेश महोत्सव की धूम, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई गणपति मूर्ति स्थापना

Ganesh Mahotsav: हरिओम सनातन सेवा समिति ने लगातार छठे वर्ष गणेश उत्सव का शुभारंभ किया. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति की मूर्ति स्थापित हुई, 18 सितंबर को विसर्जन यात्रा निकलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:13 PM IST
पांवटा साहिब में गणेश महोत्सव की धूम, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई गणपति मूर्ति स्थापना

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