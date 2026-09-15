/पांवटा साहिब में गणेश महोत्सव की धूम, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुई गणपति मूर्ति स्थापना

हरिओम सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र चौबे और राज किशोर ने बताया कि समिति पिछले छह वर्षों से पांवटा साहिब में गणेश उत्सव का आयोजन करती आ रही है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पूरे धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ उत्सव का शुभारंभ किया गया है. आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.