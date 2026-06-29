/पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हालात पूरी तरह सामान्य, श्रद्धालुओं से निडर होकर दर्शन के लिए आने की अपील

Paonta Sahib News: गुरु की नगरी पांवटा साहिब में पिछले कुछ दिनों से बने तनावपूर्ण माहौल के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना किसी भय के गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में दर्शन एवं रात्रि विश्राम के लिए पहुंचें. कमेटी के अनुसार, सभी निहंग सिंह जत्थेबंदियां अपनी मांगों पर सहमति बनने के बाद पंजाब लौट चुकी हैं और गुरुद्वारे में सभी धार्मिक एवं सेवा कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं.