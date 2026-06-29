/पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हालात पूरी तरह सामान्य, श्रद्धालुओं से निडर होकर दर्शन के लिए आने की अपील

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Paonta Sahib News: गुरु की नगरी पांवटा साहिब में पिछले कुछ दिनों से बने तनावपूर्ण माहौल के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना किसी भय के गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में दर्शन एवं रात्रि विश्राम के लिए पहुंचें. कमेटी के अनुसार, सभी निहंग सिंह जत्थेबंदियां अपनी मांगों पर सहमति बनने के बाद पंजाब लौट चुकी हैं और गुरुद्वारे में सभी धार्मिक एवं सेवा कार्य नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं.
तनाव के बाद अब सामान्य हुए हालात
हाल ही में उत्तराखंड के करणप्रयाग गुरुद्वारे में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद पांवटा साहिब में भी तनाव का माहौल बन गया था. उत्तराखंड की ओर जा रहे निहंग सिखों ने कुछ समय के लिए गुरुद्वारा परिसर में डेरा डाल लिया था. इस दौरान उत्तराखंड सीमा पर पुलिस और निहंग सिखों के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति भी बनी, जिससे स्थानीय लोगों और दूसरे राज्यों से आने वाली संगतों में असमंजस और भय का माहौल पैदा हो गया था.
अब सभी निहंग जत्थेबंदियां वापस लौट चुकी हैं और क्षेत्र में पूरी तरह शांति स्थापित हो गई है.
अफवाहों से बचने की अपील
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यवाहक मैनेजर गुरमीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली जानकारियां साझा की जा रही थीं, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब गुरुद्वारा परिसर में सभी व्यवस्थाएं सामान्य हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.
हेमकुंड साहिब यात्रा भी जारी
प्रबंधक कमेटी ने बताया कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पहले की तरह सुचारु रूप से जारी है. बाहरी राज्यों से आने वाली संगतें आसानी से पांवटा साहिब और हेमकुंड साहिब पहुंच सकती हैं. गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के लिए लंगर, ठहरने और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.
कमेटी ने संगतों से अपील की है कि वे निडर होकर गुरु घर में दर्शन के लिए आएं और किसी भी अपुष्ट सूचना या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करें.