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पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हालात पूरी तरह सामान्य, श्रद्धालुओं से निडर होकर दर्शन के लिए आने की अपील

पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हालात पूरी तरह सामान्य हो गए हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं से बिना किसी डर के दर्शन और रात्रि ठहराव के लिए आने की अपील की है। हेमकुंड साहिब यात्रा भी सुचारु रूप से जारी है।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 29, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:30 PM IST
पांवटा साहिब गुरुद्वारे में हालात पूरी तरह सामान्य, श्रद्धालुओं से निडर होकर दर्शन के लिए आने की अपील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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