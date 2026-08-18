पांवटा साहिब में तड़के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप; हमलावर फरार

Paonta Sahib News: सिरमौर के पांवटा साहिब में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात शहर के व्यस्त विश्वकर्मा चौक के पास तड़के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं.