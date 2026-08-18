पांवटा साहिब में तड़के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप; हमलावर फरार

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Paonta Sahib News: सिरमौर के पांवटा साहिब में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात शहर के व्यस्त विश्वकर्मा चौक के पास तड़के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं.
नगर परिषद की बंद पार्किंग में हुआ हमला
पुलिस जांच के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने विश्वकर्मा मंदिर के समीप नगर परिषद की बंद पार्किंग के अंदर भाव सिंह पर चाकू से हमला किया. उसके गले पर चाकू के दो निशान मिले हैं.
हमले के बाद घायल भाव सिंह पार्किंग की सीढ़ियों से भागते हुए छत तक पहुंचे और वहां से NH-07 पर विश्वकर्मा मंदिर के पास आ गए. मंदिर के गेट के नजदीक सड़क पर वह गिर पड़े. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
पुलिस को पार्किंग, सीढ़ियों, छत और सड़क तक खून के निशान भी मिले हैं. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
मृतक की पहचान भाव सिंह पुत्र सही राम, निवासी गांव आवत, डाकघर कोटी उतरू, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर के रूप में हुई है.
मृतक के भतीजे के अनुसार, भाव सिंह रोज शाम को पांवटा साहिब आते थे और सुबह तड़के सब्जियां लेकर पांवटा साहिब और शिलाई के बाजारों में सप्लाई करते थे. परिवार के मुताबिक उनकी किसी से ऐसी दुश्मनी की जानकारी नहीं थी, जिससे इस तरह की वारदात की आशंका हो.
CCTV और फोरेंसिक साक्ष्यों से सुराग तलाश रही पुलिस
हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है.
पुलिस CCTV फुटेज समेत अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. जांच की अलग-अलग कड़ियों पर काम करने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं.
फोरेंसिक लैब जुन्गा से विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.
हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं
फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि भाव सिंह की हत्या किसने और किस वजह से की. पुलिस अलग-अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
स्थानीय DSP मानवेंद्र ठाकुर ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया जा सकता है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों तक पहुंच बनाई जाएगी.