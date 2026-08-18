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पांवटा साहिब में तड़के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप; हमलावर फरार

Paonta Sahib Murder: विश्वकर्मा चौक के पास तड़के सब्जी व्यापारी की गला रेतकर हत्या से सनसनी फैल गई. पुलिस CCTV और फोरेंसिक साक्ष्यों से हमलावरों की तलाश में जुटी है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:09 PM IST
पांवटा साहिब में तड़के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, मचा हड़कंप; हमलावर फरार

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