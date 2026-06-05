पुलिस जवान से मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा, पेंशनर्स एसोसिएशन ने की सख्त कार्रवाई की मांग

Paonta Sahib News(देवेन्द्र वर्मा): पांवटा साहिब के गोंदपुर में पुलिस जवान के साथ मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सिरमौर खुलकर सामने आई है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि वीरवार को पांवटा साहिब के गोंदपुर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कर्मी के साथ एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया.

मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सिरमौर के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान के साथ मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है.

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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ज्ञापन सौंपकर दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस कर्मियों पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देने के समान है.

प्रदीप ठाकुर ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इससे गलत संदेश जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ उदाहरण पेश करने वाली कार्रवाई करने की अपील की.

पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि पुलिस विभाग मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाएगा.