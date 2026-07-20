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यमुना नदी में तैरता मिला अज्ञात शव, स्थानीय गोताखोरों ने किया रेस्क्यू; पहचान में जुटी पुलिस

Yamuna River Dead Body: हिमाचल के पांवटा साहिब में यमुना नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ. स्थानीय गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क किया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:33 PM IST
यमुना नदी में तैरता मिला अज्ञात शव, स्थानीय गोताखोरों ने किया रेस्क्यू; पहचान में जुटी पुलिस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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