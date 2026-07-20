/यमुना नदी में तैरता मिला अज्ञात शव, स्थानीय गोताखोरों ने किया रेस्क्यू; पहचान में जुटी पुलिस

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में यमुना नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. यमुना घाट पर तैनात स्थानीय गोताखोरों ने नदी में तैरता शव देखकर तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और तेज बहाव के बीच शव को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पांवटा साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.