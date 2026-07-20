/यमुना नदी में तैरता मिला अज्ञात शव, स्थानीय गोताखोरों ने किया रेस्क्यू; पहचान में जुटी पुलिस

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Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में यमुना नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. यमुना घाट पर तैनात स्थानीय गोताखोरों ने नदी में तैरता शव देखकर तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और तेज बहाव के बीच शव को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पांवटा साहिब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने यमुना में शव को बहते हुए देखा, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों को सूचना दी गई. गोताखोरों ने बिना देर किए नदी में उतरकर शव को बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया.
प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि शव करीब 7 से 8 दिन पुराना हो सकता है और बरसात के दौरान नदी के तेज बहाव के साथ किसी अन्य स्थान से बहकर पांवटा साहिब पहुंचा है.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रख लिया है. मृतक की पहचान के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, ताकि किसी गुमशुदगी के मामले से उसका मिलान किया जा सके.
सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि यमुना नदी से एक अज्ञात शव बरामद हुआ है. फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा कि आसपास के राज्यों की पुलिस को भी सूचना भेजी गई है और मृतक की पहचान के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं.