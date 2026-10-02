पांवटा साहिब की यमुना नदी में डूबे व्यक्ति का 4 दिन बाद हरियाणा से शव बरामद

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूबे एक व्यक्ति का शव चार दिन लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा से बरामद किया गया है. पांवटा साहिब और हरियाणा प्रशासन की संयुक्त टीमों ने लगातार चार दिनों तक नदी के अलग-अलग हिस्सों में तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद हथनीकुंड बैराज के पास शव बरामद हुआ.