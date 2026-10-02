पांवटा साहिब की यमुना नदी में डूबे व्यक्ति का 4 दिन बाद हरियाणा से शव बरामद

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Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूबे एक व्यक्ति का शव चार दिन लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा से बरामद किया गया है. पांवटा साहिब और हरियाणा प्रशासन की संयुक्त टीमों ने लगातार चार दिनों तक नदी के अलग-अलग हिस्सों में तलाश अभियान चलाया, जिसके बाद हथनीकुंड बैराज के पास शव बरामद हुआ.
जानकारी के अनुसार, करीब चार दिन पहले पांवटा साहिब का एक स्थानीय व्यक्ति यमुना नदी के किनारे पूजा सामग्री विसर्जित करने गया था. इसी दौरान पैर फिसलने से वह तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा और लापता हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी.
हरियाणा प्रशासन से भी मांगी गई मदद
यमुना नदी का बहाव तेज होने के कारण प्रशासन को आशंका थी कि व्यक्ति बहकर हरियाणा की ओर जा सकता है. इसके चलते पांवटा साहिब प्रशासन ने हरियाणा के यमुनानगर प्रशासन से संपर्क किया. इसके बाद दोनों राज्यों की टीमें नदी के घाटों और संभावित बहाव वाले क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चलाती रहीं.
सर्च ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए पेशेवर गोताखोरों और रेस्क्यू विशेषज्ञों की भी मदद ली गई. पैंथर वाइल्ड एडवेंचर राफ्टिंग टीम ने भी अभियान में सहयोग किया. टीम के विशेषज्ञों ने रबर बोट और अन्य उपकरणों की मदद से नदी के गहरे और पथरीले हिस्सों में तलाशी ली.
हथनीकुंड के पास मिली सफलता
चार दिनों तक चले अभियान के बाद हरियाणा क्षेत्र में हथनीकुंड बैराज के समीप व्यक्ति का शव बरामद किया गया. पांवटा साहिब के एसडीएम द्विज गोयल के अनुसार, प्रशासन की टीमें शुरुआत से ही लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी थीं और तेज बहाव को देखते हुए हरियाणा प्रशासन के साथ समन्वय किया गया.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.