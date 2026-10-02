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पांवटा साहिब की यमुना नदी में डूबे व्यक्ति का 4 दिन बाद हरियाणा से शव बरामद

Paonta Sahib Death: पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूबे व्यक्ति का चार दिन बाद हरियाणा के हथनीकुंड के पास शव बरामद हुआ. हिमाचल-हरियाणा प्रशासन की संयुक्त टीमों ने चलाया सर्च ऑपरेशन.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 02, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 03:45 PM IST
पांवटा साहिब की यमुना नदी में डूबे व्यक्ति का 4 दिन बाद हरियाणा से शव बरामद

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