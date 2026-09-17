नैनादेवी मंदिर पहुंचे पंजाब BJP महासचिव बराड़, फ्री धार्मिक यात्रा पर लगाए गंभीर आरोप

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Bilaspur News: पंजाब भाजपा महासचिव परमिंदर सिंह बराड़ ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना की. उन्होंने मंदिर में विधि-विधान से माता के दर्शन किए और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर के पुजारी वर्ग की ओर से उन्हें माता की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया.
माता नैनादेवी के दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में बराड़ ने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से पंजाब में नशे के खिलाफ ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकाली जा रही है. यह अभियान 18 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा. भाजपा की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में चार यात्राएं अलग-अलग स्थानों से शुरू होकर जालंधर में समाप्त होंगी.
नशे के खिलाफ यात्रा का किया जिक्र
परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करने का फैसला किया है. पार्टी के अनुसार इन यात्राओं का मकसद नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना और लोगों को अभियान से जोड़ना है. उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक पहली यात्रा 18 सितंबर को पठानकोट के सुजानपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगी, जबकि अन्य यात्राएं फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से शुरू होंगी.
इस अभियान के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अलग-अलग चरणों में शामिल होंगे. 30 सितंबर को जालंधर में यात्राओं के समापन पर बड़ी रैली प्रस्तावित है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इसमें शामिल होने की संभावना भी विभिन्न रिपोर्टों में बताई गई है.
फ्री धार्मिक यात्रा योजना पर बराड़ के सवाल
परमिंदर सिंह बराड़ ने पंजाब सरकार की ओर से श्री नैनादेवी और श्री आनंदपुर साहिब के लिए शुरू की गई मुफ्त धार्मिक यात्रा योजना को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना में अनियमितताएं हैं और यात्रा के लिए लगाई गई बसें पंजाब से बाहर की हैं.
बराड़ ने कहा कि आने वाले समय में यदि प्रदेश में सरकार बदलती है तो इन धार्मिक यात्राओं से जुड़े खर्च और व्यवस्थाओं की जांच कराई जाएगी. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पंजाब सरकार या विभाग का पक्ष इस बयान में शामिल नहीं है.
भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को लेकर पार्टी ने पहले ही पंजाब पुलिस से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को डीजीपी से मुलाकात कर यात्रा के रूट और कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी.