नैनादेवी मंदिर पहुंचे पंजाब BJP महासचिव बराड़, फ्री धार्मिक यात्रा पर लगाए गंभीर आरोप

नशे के खिलाफ यात्रा का किया जिक्र

परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को नशे से मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करने का फैसला किया है. पार्टी के अनुसार इन यात्राओं का मकसद नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाना और लोगों को अभियान से जोड़ना है. उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक पहली यात्रा 18 सितंबर को पठानकोट के सुजानपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगी, जबकि अन्य यात्राएं फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से शुरू होंगी.