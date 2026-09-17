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नैनादेवी मंदिर पहुंचे पंजाब BJP महासचिव बराड़, फ्री धार्मिक यात्रा पर लगाए गंभीर आरोप

Naina Devi Temple: पंजाब भाजपा महासचिव परमिंदर सिंह बराड़ ने नैनादेवी मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद पंजाब सरकार की फ्री धार्मिक यात्रा योजना पर सवाल उठाए. जानें पूरा मामला.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:43 PM IST
नैनादेवी मंदिर पहुंचे पंजाब BJP महासचिव बराड़, फ्री धार्मिक यात्रा पर लगाए गंभीर आरोप

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