/पार्वती नदी के बीच फंसे दिल्ली के चार पर्यटक, स्थानीय युवकों ने रस्सी के सहारे निकाला सुरक्षित

Kullu News: मणिकर्ण घाटी के कसोल के समीप सूमारोपा में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां पार्वती नदी के बीच एक चट्टान पर दिल्ली के चार पर्यटक फंस गए. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण चारों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय युवकों और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.