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पार्वती नदी के बीच फंसे दिल्ली के चार पर्यटक, स्थानीय युवकों ने रस्सी के सहारे निकाला सुरक्षित

Parvati River Rescue: कसोल के पास पार्वती नदी के बीच दिल्ली के 4 पर्यटक फंस गए. जलस्तर बढ़ने पर स्थानीय युवकों ने रस्सी के सहारे करीब 8 मिनट में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:50 PM IST
पार्वती नदी के बीच फंसे दिल्ली के चार पर्यटक, स्थानीय युवकों ने रस्सी के सहारे निकाला सुरक्षित

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