/पार्वती नदी के बीच फंसे दिल्ली के चार पर्यटक, स्थानीय युवकों ने रस्सी के सहारे निकाला सुरक्षित

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Kullu News: मणिकर्ण घाटी के कसोल के समीप सूमारोपा में रविवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां पार्वती नदी के बीच एक चट्टान पर दिल्ली के चार पर्यटक फंस गए. नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण चारों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय युवकों और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
जानकारी के अनुसार, दिल्ली के चारों युवक अपने दोस्तों के साथ मणिकर्ण घूमने आए थे. रविवार दोपहर करीब 3 बजे वे पार्वती नदी के किनारे पहुंचे और मस्ती करते हुए नदी के बीच एक चट्टान पर जाकर बैठ गए. इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और चट्टान धीरे-धीरे पानी में डूबने लगी.
जब पर्यटकों को स्थिति का एहसास हुआ, तब तक नदी का बहाव तेज हो चुका था और उनके बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचा था. चारों युवक घबरा गए और मदद के लिए इंतजार करने लगे.
स्थानीय युवकों ने संभाला मोर्चा
नदी के बीच पर्यटकों के फंसे होने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी गई. डुंखरा निवासी शंकर, मंगल और अन्य स्थानीय युवक तुरंत मौके पर पहुंचे.
रेस्क्यू के लिए रस्सी का सहारा लिया गया और करीब आठ मिनट तक चले अभियान के बाद चारों पर्यटकों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. बताया जा रहा है कि पर्यटक करीब आधे घंटे तक नदी के बीच फंसे रहे.
पर्यटकों ने स्थानीय लोगों का जताया आभार
रेस्क्यू के बाद चारों पर्यटकों ने बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ सकता है. अचानक जलस्तर बढ़ने से वे काफी घबरा गए थे. स्थानीय लोगों की मदद से उनकी जान बच सकी.
रेस्क्यू करने वाले स्थानीय युवक शंकर ने बताया कि जैसे ही पर्यटकों के नदी में फंसे होने की सूचना मिली, वह रस्सी लेकर मौके पर पहुंच गए. करीब आठ मिनट की मशक्कत के बाद चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
बारिश के मौसम में पहाड़ी नदियों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे और बीच में जाने से बचने की अपील की जाती है.