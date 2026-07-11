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राम मंदिर कथित चंदा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, पवन बंसल ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Himachal Politics: पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने राम मंदिर के कथित चंदा विवाद को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 11, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:26 PM IST
राम मंदिर कथित चंदा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, पवन बंसल ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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