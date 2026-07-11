/राम मंदिर कथित चंदा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, पवन बंसल ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Shimla News/Ankush Dhobal: अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा और चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की.