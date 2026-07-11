/राम मंदिर कथित चंदा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, पवन बंसल ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

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Shimla News/Ankush Dhobal: अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा और चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की.
चंदे की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
पवन बंसल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले चंदे और चढ़ावे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच भी कराई जानी चाहिए.
प्रधानमंत्री से मांगा जवाब
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इस मामले पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कथित विवाद पर अब तक प्रधानमंत्री की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई.
ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग
पवन बंसल ने राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा कि इसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. उनका कहना था कि यदि आरोपों में सच्चाई सामने आती है तो ट्रस्ट की संरचना की भी समीक्षा की जानी चाहिए.
भाजपा पर लगाए राजनीतिक आरोप
प्रेस वार्ता के दौरान बंसल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति की है और इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरे देश की आस्था के प्रतीक हैं और किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं.
हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.