पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

रोष रैली लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस से शुरू हुई. इसके बाद रैली डीसी कॉलोनी, मुख्य बाजार और रेड लाइट चौक से होते हुए शहर की परिक्रमा कर एमसी पार्क पहुंची. रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया. ग्रामीणों के साथ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगें उठाईं और पीर निगाह मंदिर का संचालन वापस बसौली पंचायत को देने की मांग की.