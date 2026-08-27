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पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

Peer Nigah Temple Controversy: रक्षाबंधन से एक दिन पहले बसौली पंचायत की महिलाओं और ग्रामीणों ने ऊना में रोष रैली निकालकर पीर निगाह मंदिर का संचालन वापस पंचायत को देने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:38 PM IST
पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

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