पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

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Una News (राकेश मल्ही): रक्षाबंधन से एक दिन पहले ऊना शहर में बड़ी संख्या में महिलाओं, ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगें उठाईं और पीर निगाह मंदिर का संचालन वापस बसौली पंचायत को सौंपने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
पीर निगाह मंदिर के संचालन को लेकर चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच रक्षाबंधन से एक दिन पहले बसौली पंचायत की महिलाओं, ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ऊना शहर में रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
रोष रैली लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस से शुरू हुई. इसके बाद रैली डीसी कॉलोनी, मुख्य बाजार और रेड लाइट चौक से होते हुए शहर की परिक्रमा कर एमसी पार्क पहुंची. रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया. ग्रामीणों के साथ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगें उठाईं और पीर निगाह मंदिर का संचालन वापस बसौली पंचायत को देने की मांग की.
मीडिया से बातचीत के दौरान जिला परिषद सदस्य और गांववासी अनु ठाकुर ने कहा कि पीर निगाह मंदिर सरकार का नहीं, बल्कि गांव का मंदिर है और इसका संचालन वापस लेकर ही रहेंगे. उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर का संचालन वापस नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा.
ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा पर भी निशाना साधा. ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक अब तक प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचे और न ही मंदिर का संचालन वापस दिलाने के लिए उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसके उलट उन्हें मामले दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं.
महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व से एक दिन पहले उन्हें सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है. उन्होंने साफ किया कि मंदिर के संचालन के मुद्दे पर महिलाएं और ग्रामीण पीछे हटने वाले नहीं हैं.
प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त ऊना से पूरे मामले का जल्द समाधान निकालने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक पीर निगाह मंदिर का संचालन वापस नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा.