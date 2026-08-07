/पीरनिगाह मंदिर विवाद पर गरमाया माहौल, सैकड़ों लोगों ने निकाली आक्रोश रैली; सतपाल सत्ती ने सरकार को दी चेतावनी

सतपाल सत्ती ने कहा कि पीरनिगाह मंदिर के संचालन को लेकर ग्राम पंचायत ने कई बार प्रशासन और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मंदिरों पर जबरन नियंत्रण बनाए रखना चाहती है और मंदिर की आय का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कांग्रेस समर्थित पंचायतों ने मंदिर का संचालन किया, लेकिन भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया.