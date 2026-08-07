/पीरनिगाह मंदिर विवाद पर गरमाया माहौल, सैकड़ों लोगों ने निकाली आक्रोश रैली; सतपाल सत्ती ने सरकार को दी चेतावनी

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UNA News(राकेश मल्ही): हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध पीरनिगाह मंदिर के संचालन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बसौली पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हुए जिला उपायुक्त (DC) कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मंदिर का संचालन दोबारा ग्राम पंचायत को सौंपने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
प्रदर्शन में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नव-निर्वाचित ग्राम पंचायत को मंदिर के संचालन का अधिकार अब तक नहीं सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हुए करीब ढाई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मंदिर का नियंत्रण अभी भी सरकार के पास है.
सतपाल सत्ती ने कहा कि पीरनिगाह मंदिर के संचालन को लेकर ग्राम पंचायत ने कई बार प्रशासन और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मंदिरों पर जबरन नियंत्रण बनाए रखना चाहती है और मंदिर की आय का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कांग्रेस समर्थित पंचायतों ने मंदिर का संचालन किया, लेकिन भाजपा ने कभी इसका विरोध नहीं किया.
भाजपा विधायक ने कहा कि मंदिर की चढ़ावे की राशि से गांव के विकास कार्यों के साथ-साथ पात्र ग्रामीणों को मासिक पेंशन भी दी जाती रही है. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप मंदिर प्रबंधन का अधिकार ग्राम पंचायत को ही मिलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो बसौली पंचायत के लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराएंगे.
वहीं, ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांग सुनी. उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव से पहले मंदिर समिति के संचालन की जिम्मेदारी बीडीओ को सौंपी गई थी. बीडीओ की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार से दोबारा बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा और पंचायत के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा.