हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़े;जाने नई कीमतें

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Himachal Pradesh Petrol Diesel Price News: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ऑर्फन और विडो सेस लागू कर दिया है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ऑर्फन एंड विडो सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से 11 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार यह सेस प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री के बिंदु पर लगाया जाएगा.
अधिसूचना हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-ए के तहत जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि यह प्रावधान 11 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा. सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर प्रति लीटर 60 पैसे का अतिरिक्त सेस लागू होगा. अधिसूचना राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने जारी की है.
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रात 12 बजे से लागू कर दी गई है. राज्य सरकार ने आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ईंधन पर नया सेस लगाया है. इसका सीधा असर प्रदेश के लोगों के साथ-साथ हिमाचल आने वाले पर्यटकों और पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने की संभावना है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने के बाद पहाड़ों की सैर अब पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चीली हो सकती है. नई कीमतों के अनुसार, शिमला में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 48 पैसे से बढ़कर 103 रुपये 08 पैसे प्रति लीटर हो गई है.
वहीं, डीजल के दाम 94 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 95 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं. कीमतों में बढ़ोतरी का असर खासतौर पर उन पर्यटकों पर पड़ सकता है, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से निजी वाहनों से हिमाचल घूमने आते हैं. राज्य सरकार के अनुसार, सेस से मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा. हालांकि, ईंधन की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत में भी वृद्धि होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 1.25 करोड़ से 1.75 करोड़ पर्यटक पहुंचते हैं. अनुमान के मुताबिक, राज्य में आने वाले पर्यटक सालाना लगभग 225 करोड़ रुपये का पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं.
ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से पर्यटकों का यात्रा बजट बढ़ सकता है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने का असर टैक्सी, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी पड़ने की संभावना है. यदि परिवहन किराए में बढ़ोतरी होती है तो होटल, पर्यटन स्थलों और अन्य सेवाओं का कुल यात्रा खर्च भी बढ़ सकता है. इससे आने वाले समय में हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है.