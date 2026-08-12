हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़े;जाने नई कीमतें

वहीं, डीजल के दाम 94 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 95 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं. कीमतों में बढ़ोतरी का असर खासतौर पर उन पर्यटकों पर पड़ सकता है, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से निजी वाहनों से हिमाचल घूमने आते हैं. राज्य सरकार के अनुसार, सेस से मिलने वाली अतिरिक्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा. हालांकि, ईंधन की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत में भी वृद्धि होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 1.25 करोड़ से 1.75 करोड़ पर्यटक पहुंचते हैं. अनुमान के मुताबिक, राज्य में आने वाले पर्यटक सालाना लगभग 225 करोड़ रुपये का पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं.