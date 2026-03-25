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पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस से बढ़ेगी महंगाई, कुल्लू में बस-टैक्सी ऑपरेटरों ने जताया विरोध

Himachal Fuel Price: हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस को लेकर कुल्लू में विरोध बढ़ा. बस और टैक्सी ऑपरेटरों ने किराया बढ़ने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई, जिससे आम जनता प्रभावित होगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:20 PM IST

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पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस से बढ़ेगी महंगाई, कुल्लू में बस-टैक्सी ऑपरेटरों ने जताया विरोध

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर विधवा एवं अनाथ कल्याण के लिए प्रस्तावित सेस को लेकर सियासत और जनचर्चा तेज हो गई है. इस प्रस्ताव के लागू होने की स्थिति में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा.

कुल्लू में आपूर्ति सामान्य, लेकिन बढ़ती कीमतों की चिंता
जिला कुल्लू में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और लोगों को किसी तरह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा. बावजूद इसके, संभावित कीमत वृद्धि को लेकर लोगों में चिंता साफ नजर आ रही है.

बस और ट्रक ऑपरेटरों में रोष
कुल्लू के बस ऑपरेटर चंदन करीर का कहना है कि यदि डीजल पर सेस लगाया जाता है, तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी. इससे बस और ट्रक किराए में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दामों पर भी पड़ेगा.

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टैक्सी ऑपरेटरों की बढ़ी चिंता
टैक्सी ऑपरेटर प्रेमचंद ने भी सरकार के इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि पहले से ही ईंधन पर भारी टैक्स लगाया गया है और यदि अब कीमतें और बढ़ती हैं, तो उनका कारोबार प्रभावित होगा. उन्होंने सरकार से ईंधन दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग की.

आम जनता पर असर का अंदेशा
स्थानीय निवासी सुनील राणा ने कहा कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, न कि टैक्स बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना चाहिए. उनका मानना है कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने से राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी.

महंगाई बढ़ने की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन और सप्लाई चेन पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है. ऐसे में यदि सेस लागू होता है, तो इसका व्यापक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के खर्च पर पड़ सकता है.

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