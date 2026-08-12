रेणुका विधानसभा के गतलोग में खाई में गिरी पिकअप; 4 की मौत, 9 घायल

इसी दौरान गतलोग के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हुए है जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये लोग एक मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अस्पताल से अपने गांव लौट रहे थे. मृतक की हार्ट अटैक के बाद मौत हुई थी.सिरमौर पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चित सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.