रेणुका विधानसभा के गतलोग में खाई में गिरी पिकअप; 4 की मौत, 9 घायल

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Gatlog Renuka Accident News: सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. क्षेत्र के गतलोग में एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन संगड़ाह से अरलू की तरफ जा रहा था.
इसी दौरान गतलोग के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हुए है जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये लोग एक मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अस्पताल से अपने गांव लौट रहे थे. मृतक की हार्ट अटैक के बाद मौत हुई थी.सिरमौर पुलिस अधीक्षक (SP) निश्चित सिंह नेगी ने हादसे की पुष्टि की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
कार पर चट्टान गिरने से बजुर्ग की मौत
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. शिमला-धर्मशाला NH-205 पर भराड़ीघाट के पास दोपहर बाद एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई. हादसे में शिमला निवासी 63 वर्षीय अनिल बक्शी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी बृजेश्वरी बक्शी और बेटे कर्ण बक्शी को गंभीर चोटें आई हैं. कुल्लू के आनी में भी NH-305 पर सुबह चलती गाड़ी पर अचानक मलबा और चट्टानें गिर गईं.
हादसे में गाड़ी में सवार दोनों लोग घायल हो गए और वाहन मलबे के नीचे दब गया. आनी के नए बस स्टैंड पर खड़ी एक गाड़ी पर भी भूस्खलन हो गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. शिमला के समिट्री इलाके में सोमवार देर शाम पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण सड़क किनारे खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीती रात से बारिश जारी है.
बारिश के कारण चंडीगढ़-मनाली फोरलेन समेत 259 सड़कें बंद हो गई हैं. इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.मानसून की बारिश से हिमाचल प्रदेश में अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को करीब 910 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण प्रदेश में जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है.