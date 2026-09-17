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शिमला में रक्तदान शिविर और दीपमाला, रिज मैदान से जाखू मंदिर तक होंगे कार्यक्रम

PM Modi Birthday: PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर शिमला में भाजयुमो ने रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया. शाम को जाखू मंदिर और दीपकमल में दीपमाला का आयोजन होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:10 PM IST
शिमला में रक्तदान शिविर और दीपमाला, रिज मैदान से जाखू मंदिर तक होंगे कार्यक्रम

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