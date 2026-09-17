शिमला में रक्तदान शिविर और दीपमाला, रिज मैदान से जाखू मंदिर तक होंगे कार्यक्रम

Shimla News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा की ओर से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत शिमला शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई गतिविधियां प्रस्तावित हैं. इनमें रक्तदान शिविर, सामूहिक दीपमाला और ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान प्रमुख हैं.