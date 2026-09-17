शिमला में रक्तदान शिविर और दीपमाला, रिज मैदान से जाखू मंदिर तक होंगे कार्यक्रम

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Shimla News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा की ओर से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत शिमला शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई गतिविधियां प्रस्तावित हैं. इनमें रक्तदान शिविर, सामूहिक दीपमाला और ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान प्रमुख हैं.
रिज मैदान पर रक्तदान शिविर
प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजयुमो जिला शिमला की ओर से ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया गया. शिविर का शुभारंभ भाजपा शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान और भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने स्वयं रक्तदान करके किया.
आयोजकों ने इस शिविर के माध्यम से कम से कम 76 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा है. भाजयुमो के अनुसार जिला शिमला के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं.
जाखू मंदिर में होगी विशेष दीपमाला
रक्तदान शिविर के अलावा शाम के समय भाजपा प्रदेश कार्यालय ‘दीपकमल’ और ऐतिहासिक जाखू मंदिर में सामूहिक दीपमाला का आयोजन किया जाएगा. शिमला शहर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान के तहत लोगों से अपने घरों में दीप जलाने का आह्वान भी किया गया है.
इसके अलावा शिमला विधानसभा क्षेत्र के फागु, बालूगंज स्थित माता कामना मंदिर और शिमला ग्रामीण के सुन्नी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं.
भाजपा नेताओं ने PM मोदी के कार्यकाल का किया उल्लेख
भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है.
चौहान ने धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, आयुष्मान भारत और तीन तलाक से संबंधित कानून जैसे कदमों को प्रधानमंत्री के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया. उन्होंने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों को भाजपा की ओर से ‘सेवा और संकल्प’ का काल बताया.
76 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य
भाजयुमो जिला शिमला अध्यक्ष सुमित ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हर वर्ष सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. इसी क्रम में इस बार रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि जिला शिमला भाजयुमो ने 76 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा है. उनके अनुसार युवा मोर्चा की ओर से शिमला जिले के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रक्तदान शिविर और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
इस तरह प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शिमला में दिन के समय सेवा गतिविधियों और शाम को धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.