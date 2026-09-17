/हमीरपुर में बुजुर्गों के साथ मनाया PM मोदी का जन्मदिन, अनुराग ठाकुर बोले- सेवा सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

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Hamirpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा की ओर से देशभर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ केक काटा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया.
इस कार्यक्रम में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों को कंबल और जरूरत का अन्य सामान वितरित किया गया. वहीं, दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर भी प्रदान की गई.
सेवा सप्ताह के तहत होंगे कई कार्यक्रम
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमीरपुर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है. इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से अलग-अलग सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे. वृद्ध आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों के साथ समय बिताया गया और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई.
PM मोदी के नेतृत्व को लेकर अनुराग ठाकुर का बयान
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा है.
अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना भी की.
UPI पर कांग्रेस के विरोध को लेकर साधा निशाना
कार्यक्रम के बाद अनुराग ठाकुर ने UPI पर टैक्स को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सरकार के अच्छे कार्यों की आलोचना करती रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में UPI और BHIM ऐप जैसी डिजिटल भुगतान सुविधाओं को बढ़ावा मिला, जिससे लोगों के लिए लेनदेन आसान हुआ है. अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि भारत वैश्विक डिजिटल ट्रांजेक्शन में करीब 50 फीसदी हिस्सेदारी रखता है.
UPI पर टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि इससे आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रही है. हालांकि, UPI से जुड़े टैक्स और उसके संभावित प्रभाव को लेकर अलग-अलग आर्थिक और राजनीतिक पक्ष सामने आए हैं.