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हमीरपुर में बुजुर्गों के साथ मनाया PM मोदी का जन्मदिन, अनुराग ठाकुर बोले- सेवा सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने बुजुर्गों संग केक काटा. सेवा सप्ताह के तहत कंबल और व्हीलचेयर बांटी गईं, UPI टैक्स पर भी बोले.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:19 PM IST
हमीरपुर में बुजुर्गों के साथ मनाया PM मोदी का जन्मदिन, अनुराग ठाकुर बोले- सेवा सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

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