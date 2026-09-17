/हमीरपुर में बुजुर्गों के साथ मनाया PM मोदी का जन्मदिन, अनुराग ठाकुर बोले- सेवा सप्ताह में होंगे कई कार्यक्रम

PM मोदी के नेतृत्व को लेकर अनुराग ठाकुर का बयान

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा है.