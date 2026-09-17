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PM मोदी की दीर्घायु के लिए नाहन में हवन-यज्ञ, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल रहे मौजूद

PM Modi: नाहन के ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में PM नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर विशेष हवन हुआ. जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल भी मौजूद रहे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:04 PM IST
PM मोदी की दीर्घायु के लिए नाहन में हवन-यज्ञ, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल रहे मौजूद

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