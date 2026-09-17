PM मोदी की दीर्घायु के लिए नाहन में हवन-यज्ञ, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल रहे मौजूद

भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया सेवा कार्यक्रमों का संकल्प

नाहन में आयोजित हवन-यज्ञ के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की. पार्टी की ओर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए अलग-अलग गतिविधियां चलाने की बात कही गई है.