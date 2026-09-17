PM मोदी की दीर्घायु के लिए नाहन में हवन-यज्ञ, जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल रहे मौजूद

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Nahan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर हिमाचल प्रदेश के नाहन में विशेष हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया. ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
हवन-यज्ञ के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां डालीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन तथा दीर्घायु की कामना की. इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त कीं.
हर घर में जलाया जाएगा दिया
कार्यक्रम के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से प्रदेशभर में सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए हर घर में दिया जलाने का कार्यक्रम भी किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा गतिविधियां आयोजित करने की बात भी कही गई.
PM मोदी के नेतृत्व को लेकर जयराम ठाकुर का बयान
जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर कहा कि देश ने पिछले वर्षों में कई क्षेत्रों में मजबूती हासिल की है. उन्होंने इसे देश के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक क्षेत्र से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की.
उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद चुने हुए प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य हुए हैं.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया सेवा कार्यक्रमों का संकल्प
नाहन में आयोजित हवन-यज्ञ के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की. पार्टी की ओर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए अलग-अलग गतिविधियां चलाने की बात कही गई है.