/पौंग बांध का बढ़ता जलस्तर बना खतरा! फतेहपुर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी

पिछले साल के नुकसान से लिया सबक

प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष पौंग बांध से पानी छोड़े जाने और भारी बारिश के कारण मंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ था. इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नुकसान को कम किया जा सके.