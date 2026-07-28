/पौंग बांध का बढ़ता जलस्तर बना खतरा! फतेहपुर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी

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Nurpur News: बरसात के मौसम और पौंग बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कांगड़ा जिले का फतेहपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सकें.
एसडीएम ने तैयारियों की समीक्षा की
फतेहपुर के एसडीएम रमण कुमार शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों और फील्ड स्टाफ को चौबीसों घंटे सतर्क रहने तथा किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
मंड रियाली क्षेत्र का किया निरीक्षण
तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसडीएम ने स्वयं मंड रियाली क्षेत्र का दौरा किया और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया. प्रशासन संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की स्थिति बनने पर समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके.
पिछले साल के नुकसान से लिया सबक
प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष पौंग बांध से पानी छोड़े जाने और भारी बारिश के कारण मंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में काफी नुकसान हुआ था. इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नुकसान को कम किया जा सके.
मुआवजा मामलों की भी होगी समीक्षा
एसडीएम रमण कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष प्रभावित हुए लोगों के मुआवजा मामलों की भी समीक्षा की जा रही है. यदि कोई पात्र व्यक्ति अभी तक राहत राशि से वंचित है तो नियमानुसार उसे मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के दौरान नदी-नालों और निचले क्षेत्रों में जाने से बचें तथा प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.