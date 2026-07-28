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पौंग बांध का बढ़ता जलस्तर बना खतरा! फतेहपुर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी

Pong Dam Flood Alert: पौंग बांध का जलस्तर बढ़ने और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए फतेहपुर प्रशासन अलर्ट पर है. एसडीएम रमण कुमार शर्मा ने मंड रियाली क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:20 PM IST
पौंग बांध का बढ़ता जलस्तर बना खतरा! फतेहपुर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी

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