/राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज बिलासपुर दौरे पर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि

Bilaspur News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. अपने दौरे के पहले दिन वह बिलासपुर स्थित AIIMS के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर AIIMS प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.