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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज बिलासपुर दौरे पर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज बिलासपुर पहुंचेंगी और AIIMS के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. 92 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 06, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:38 PM IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज बिलासपुर दौरे पर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि

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