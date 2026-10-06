/राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज बिलासपुर दौरे पर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि

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Bilaspur News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी. अपने दौरे के पहले दिन वह बिलासपुर स्थित AIIMS के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर AIIMS प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह करीब 10:35 बजे हेलीकॉप्टर से AIIMS बिलासपुर के हेलीपैड पर पहुंचेंगी. इसके बाद करीब 10:45 बजे वह AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. लगभग 50 मिनट चलने वाले इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मनाली के लिए रवाना होंगी.
नड्डा, CM और राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद
दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल कविंदर गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है.
92 छात्रों को देंगी डिग्री
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु AIIMS बिलासपुर से पढ़ाई पूरी करने वाले कुल 92 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी. इनमें MBBS, MD, MS और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं. AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह को लेकर संस्थान में खास उत्साह देखने को मिल रहा है.
पहाड़ी संस्कृति की झलक भी दिखेगी
समारोह में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए AIIMS के छात्रों और फैकल्टी को कुर्ता-पायजामा के साथ हिमाचली टोपी पहनाई गई है. समारोह के दौरान पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी.
OPD रहेंगी बंद, इमरजेंसी सेवाएं जारी
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए AIIMS बिलासपुर की सभी OPD सेवाएं आज बंद रहेंगी. हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, ताकि मरीजों को आपात स्थिति में उपचार मिल सके.
राष्ट्रपति के बिलासपुर दौरे के बाद उनका मनाली जाने का कार्यक्रम है. प्रशासन और AIIMS प्रबंधन ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं.