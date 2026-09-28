/राष्ट्रपति मुर्मू 6 अक्टूबर को पहुंचेंगी बिलासपुर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में 92 विद्यार्थियों को देंगी डिग्रियां

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Bilaspur News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आएंगी. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं, AIIMS बिलासपुर प्रबंधन भी राष्ट्रपति के स्वागत और संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुट गया है.
राष्ट्रपति अपने बिलासपुर दौरे की शुरुआत शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर से करेंगी. यहां वह विधिविधान से पूजा-अर्चना कर माता श्री नैना देवी का आशीर्वाद लेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति AIIMS बिलासपुर पहुंचेंगी, जहां वह संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी.
92 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति देंगी डिग्रियां
AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुल 92 विद्यार्थियों और चिकित्सकों को डिग्रियां प्रदान करेंगी. इनमें 2020 बैच के 43 MBBS विद्यार्थी, 2023 बैच के 14 MD-MS चिकित्सक, 2022 बैच के 26 नर्सिंग विद्यार्थी और 9 पैरामेडिकल विद्यार्थी शामिल हैं.
राष्ट्रपति की मौजूदगी में होने वाला यह समारोह AIIMS बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा. पहली बार संस्थान के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को देश की राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा.
समारोह की तैयारियों में जुटा AIIMS प्रबंधन
AIIMS बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक डॉ. दलजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए संस्थान की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. समारोह को सफल और यादगार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी हैं.
उन्होंने कहा कि AIIMS से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर निकलने वाले चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहें, यही संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और AIIMS प्रबंधन के बीच तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी है.