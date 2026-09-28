/राष्ट्रपति मुर्मू 6 अक्टूबर को पहुंचेंगी बिलासपुर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में 92 विद्यार्थियों को देंगी डिग्रियां

उन्होंने कहा कि AIIMS से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर निकलने वाले चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहें, यही संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और AIIMS प्रबंधन के बीच तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी है.