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राष्ट्रपति मुर्मू 6 अक्टूबर को पहुंचेंगी बिलासपुर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में 92 विद्यार्थियों को देंगी डिग्रियां

President Murmu Bilaspur Visit: 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और 92 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:08 PM IST
राष्ट्रपति मुर्मू 6 अक्टूबर को पहुंचेंगी बिलासपुर, AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह में 92 विद्यार्थियों को देंगी डिग्रियां

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