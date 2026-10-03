/राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनादेवी दौरा रद्द, अब सीधा AIIMS के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

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Bilaspur News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्टूबर को प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब राष्ट्रपति शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना नहीं करेंगी. उनका बिलासपुर दौरा अब AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह तक सीमित रहेगा.
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति 6 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे AIIMS बिलासपुर परिसर में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगी. इसके करीब 10 मिनट बाद सुबह 10:45 बजे AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह का शुभारंभ होगा. करीब 50 मिनट तक चलने वाले समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वह छात्र-छात्राओं को संबोधित करने के साथ उन्हें डिग्रियां भी प्रदान करेंगी.
दीक्षांत समारोह करीब 11:35 बजे समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के मनाली रवाना होने का कार्यक्रम है. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से संशोधित कार्यक्रम मिलने के बाद जिला प्रशासन और AIIMS प्रबंधन ने उसी के अनुरूप तैयारियां शुरू कर दी हैं.
बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
इसके तहत क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर और पैरासेलिंग के संचालन और उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेजधार हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी.
प्रशासन के अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान करीब 500 पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी.
भारी वाहनों के लिए बदला ट्रैफिक रूट
राष्ट्रपति के दौरे के चलते ब्रह्मपुखर से नौनी चौक मार्ग 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों के लिए बंद रहेगा. शिमला से धर्मशाला और मनाली की ओर आने-जाने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर ब्रह्मपुखर से जुखाला वाया घागस-कंदरौर सड़क का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
नैनादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं को राहत
राष्ट्रपति का नैनादेवी मंदिर दौरा रद्द होने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश समेत राष्ट्रपति दौरे के मद्देनजर लगाए गए अन्य प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. अब 6 अक्टूबर को देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु सामान्य दिनों की तरह मां नैनादेवी के दर्शन कर सकेंगे.