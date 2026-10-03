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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनादेवी दौरा रद्द, अब सीधा AIIMS के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्टूबर के बिलासपुर दौरे में बदलाव हुआ है. नैनादेवी मंदिर का कार्यक्रम रद्द कर अब राष्ट्रपति AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 03, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 02:42 PM IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनादेवी दौरा रद्द, अब सीधा AIIMS के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

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