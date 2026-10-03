/राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनादेवी दौरा रद्द, अब सीधा AIIMS के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति 6 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे AIIMS बिलासपुर परिसर में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगी. इसके करीब 10 मिनट बाद सुबह 10:45 बजे AIIMS के पहले दीक्षांत समारोह का शुभारंभ होगा. करीब 50 मिनट तक चलने वाले समारोह में राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वह छात्र-छात्राओं को संबोधित करने के साथ उन्हें डिग्रियां भी प्रदान करेंगी.