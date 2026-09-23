/6 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, नैनादेवी मंदिर में दर्शन, AIIMS दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित है. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की.
श्री नैनादेवी मंदिर में करेंगी दर्शन
उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 6 अक्टूबर को शक्तिपीठ श्री नैनादेवी जी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगी. इसके बाद वह एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी.
जिला प्रशासन के अनुसार राष्ट्रपति का दौरा बिलासपुर के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. इसे देखते हुए सुरक्षा से लेकर यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
रूट और सुरक्षा व्यवस्था का किया जा रहा निरीक्षण
राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे से जुड़े सभी रूट का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और विद्युत आपूर्ति समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है.
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को भी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा रूट पर यातायात प्रबंधन, जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और वीआईपी मूवमेंट को सुचारू रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा गया है. वीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
आनंदपुर साहिब के रास्ते बिलासपुर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु हवाई मार्ग से आनंदपुर साहिब पहुंचेंगी. इसके बाद वह सड़क मार्ग से श्री नैनादेवी जी मंदिर जाएंगी और वहां दर्शन-पूजा के बाद वापस आनंदपुर साहिब लौटेंगी. इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स बिलासपुर पहुंचकर प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है.
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को अपने-अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं.