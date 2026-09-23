/6 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, नैनादेवी मंदिर में दर्शन, AIIMS दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

उपायुक्त ने पुलिस विभाग को भी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा रूट पर यातायात प्रबंधन, जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और वीआईपी मूवमेंट को सुचारू रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा गया है. वीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.