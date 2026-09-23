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6 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, नैनादेवी मंदिर में दर्शन, AIIMS दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 6 अक्टूबर को बिलासपुर दौरा प्रस्तावित है. वह श्री नैनादेवी मंदिर में दर्शन के बाद AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 23, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:11 PM IST
6 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, नैनादेवी मंदिर में दर्शन, AIIMS दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

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