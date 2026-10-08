/मनाली से दिल्ली रवाना हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, अटल टनल से हडिम्बा मंदिर तक दिखी हिमाचली संस्कृति

राज्य चुनें
Manali News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन दिवसीय मनाली प्रवास आज संपन्न हो गया. राष्ट्रपति बुधवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे हेलीकॉप्टर से मनाली से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. इस दौरान उन्होंने अटल टनल रोहतांग और प्रसिद्ध हडिम्बा देवी मंदिर का दौरा किया और हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से जाना.
अटल टनल रोहतांग का किया दौरा
मनाली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल टनल रोहतांग पहुंचीं. यहां अधिकारियों ने उन्हें टनल के निर्माण, इसकी तकनीकी विशेषताओं और महत्व की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में बनी इस महत्वपूर्ण सुरंग से जुड़ी व्यवस्थाओं और तकनीक को भी समझा.
इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध हडिम्बा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में उन्होंने स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी करीब से देखा.
परिवार के साथ माल रोड पर की खरीदारी
राष्ट्रपति के मनाली प्रवास का सबसे खास पल उस समय देखने को मिला, जब वह अपने परिवार के साथ माल रोड पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय बाजार में खरीदारी की और वहां की गतिविधियों को देखा. राष्ट्रपति को अपने बीच देखकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह नजर आया. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए.
बिलासपुर से शुरू हुआ था हिमाचल दौरा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा बिलासपुर से शुरू हुआ था. यहां उन्होंने एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया. इसके बाद वह मनाली पहुंचीं और तीन दिनों तक यहां ठहरीं.
यह प्रवास हिमाचल के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि राष्ट्रपति ने शिमला के अलावा प्रदेश के एक अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल मनाली में रुककर आधिकारिक प्रवास किया. उनके दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की थीं. सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक नियंत्रण और रूट डायवर्जन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए.
हिमाचली संस्कृति और व्यंजनों से हुईं रूबरू
मनाली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति को हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराया गया. अटल टनल और हडिम्बा देवी मंदिर के दौरे के जरिए उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा.
राष्ट्रपति की तीन दिनों तक मनाली में मौजूदगी से स्थानीय प्रशासन, पर्यटन कारोबारियों और आम लोगों में उत्साह का माहौल रहा. अब राष्ट्रपति दिल्ली रवाना हो चुकी हैं, लेकिन उनके इस दौरे की यादें मनालीवासियों के बीच लंबे समय तक बनी रहेंगी.