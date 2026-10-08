/मनाली से दिल्ली रवाना हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, अटल टनल से हडिम्बा मंदिर तक दिखी हिमाचली संस्कृति

परिवार के साथ माल रोड पर की खरीदारी

राष्ट्रपति के मनाली प्रवास का सबसे खास पल उस समय देखने को मिला, जब वह अपने परिवार के साथ माल रोड पहुंचीं. उन्होंने स्थानीय बाजार में खरीदारी की और वहां की गतिविधियों को देखा. राष्ट्रपति को अपने बीच देखकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह नजर आया. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए.