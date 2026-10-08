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मनाली से दिल्ली रवाना हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, अटल टनल से हडिम्बा मंदिर तक दिखी हिमाचली संस्कृति

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन दिवसीय मनाली प्रवास संपन्न हो गया. अटल टनल, हडिम्बा मंदिर और माल रोड दौरे के दौरान उन्होंने हिमाचली संस्कृति को करीब से जाना.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 08, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 12:56 PM IST
मनाली से दिल्ली रवाना हुईं राष्ट्रपति मुर्मू, अटल टनल से हडिम्बा मंदिर तक दिखी हिमाचली संस्कृति

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