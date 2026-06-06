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हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज, छात्रों को जिला मुख्यालय में किया जाएगा शिफ्ट

Himachal Government Colleges Closure News: हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST
हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज, छात्रों को जिला मुख्यालय में किया जाएगा शिफ्ट

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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