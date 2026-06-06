/हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज, छात्रों को जिला मुख्यालय में किया जाएगा शिफ्ट

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Himachal Government Colleges Closure News: हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. छात्रों को जिला मुख्यालय में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को छात्रों की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के निर्देश जारी किए हैं. उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इन कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कोई नया प्रवेश नहीं होगा, जबकि वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों को जिला मुख्यालय के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी.
जिन कॉलेजों को मर्ज किया गया है उनमें जीसी टिक्कर, जीडीसी भलेई, जीडीसी कुकुमसेरी, जीडीसी कुपवी, आर्यभट्ट जीडीसी संधोल, जीडीसी मुल्थान, जीडीसी जैनगर, जीडीसी ननखरी, जीडीसी रोनहाट और जीडीसी कोटली शामिल हैं. वहीं, जीडीसी कुकुमसेरी के छात्रों को जीडीसी कुल्लू में समायोजित किया जाएगा. उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. हरीश कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जून-जुलाई 2026 के दौरान दूसरे और तीसरे वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उचित काउंसलिंग की जाए ताकि उन्हें नई व्यवस्था की पूरी जानकारी मिल सके और कोई भी छात्र जानकारी के अभाव में पढ़ाई न छोड़े.
सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. हालांकि यदि छात्र अपनी पसंद के किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें यह स्टाइपेंड नहीं मिलेगा. सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिला मुख्यालयों में पढ़ाई के लिए आवागमन, आवास और अन्य खर्चों को लेकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है. वहीं, प्रभावित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.