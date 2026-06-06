/हिमाचल में 10 सरकारी कॉलेज बंद करने की प्रक्रिया तेज, छात्रों को जिला मुख्यालय में किया जाएगा शिफ्ट

सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने का विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. हालांकि यदि छात्र अपनी पसंद के किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें यह स्टाइपेंड नहीं मिलेगा. सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिला मुख्यालयों में पढ़ाई के लिए आवागमन, आवास और अन्य खर्चों को लेकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है. वहीं, प्रभावित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.