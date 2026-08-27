रक्षाबंधन पर हिमाचल में 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश

राज्य चुनें
Himachal Holiday News(अंकुश डोभाल): रक्षाबंधन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. राज्यपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. गौर हो कि इससे पहले हिमाचल में रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को ही अवकाश मिलता रहा है. आदेश के मुताबिक, यह अवकाश हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित संस्थानों पर लागू होगा. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को रक्षाबंधन का पर्व मनाने की सुविधा देना है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा बंधन एक पवित्र त्योहार है जो भाई-बहनों के बीच प्यार, विश्वास और स्नेह का जश्न मनाता है. उन्होंने X (पहले Twitter) पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "बचपन की शरारतों से लेकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक-दूसरे का साथ देने तक, यह रिश्ता सच में खास है." "भाई-बहन एक साथ रक्षा बंधन मना सकें और अपने परिवारों के साथ खुशी बांट सकें, इसके लिए मैं शुक्रवार को पूरे राज्य में एक दिन की पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करता हूं." रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक पॉपुलर त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस साल, यह 28 अगस्त (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात जैसे कई राज्यों ने रक्षा बंधन के लिए स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है.
रक्षाबंधन के अवसर पर एचआरटीसी बसों के संचालन को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. महिला यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बस चालकों को जरूरत पड़ने पर महिलाओं के इशारे पर बस रोकने के निर्देश दिए गए हैं. इस पहल से खासकर उन क्षेत्रों की महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां बस स्टॉप दूर हैं या नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं है.