रक्षाबंधन पर हिमाचल में 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा बंधन एक पवित्र त्योहार है जो भाई-बहनों के बीच प्यार, विश्वास और स्नेह का जश्न मनाता है. उन्होंने X (पहले Twitter) पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "बचपन की शरारतों से लेकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक-दूसरे का साथ देने तक, यह रिश्ता सच में खास है." "भाई-बहन एक साथ रक्षा बंधन मना सकें और अपने परिवारों के साथ खुशी बांट सकें, इसके लिए मैं शुक्रवार को पूरे राज्य में एक दिन की पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करता हूं." रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक पॉपुलर त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस साल, यह 28 अगस्त (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात जैसे कई राज्यों ने रक्षा बंधन के लिए स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी है.