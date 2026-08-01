मिंजर मेले की छठी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक निंजा ने बांधा समां

सांस्कृतिक संध्या में फौलादी इंडियन बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. वहीं, पंजाबी फिल्म एवं संगीत जगत के लोकप्रिय गायक निंजा ने अपने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया. निंजा के मंच पर आते ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोग देर रात तक उनके गीतों पर झूमते रहे.