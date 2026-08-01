मिंजर मेले की छठी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक निंजा ने बांधा समां

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Chamba News: चंबा में अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले की छठी सांस्कृतिक संध्या रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और हजारों दर्शकों की मौजूदगी में शानदार माहौल के बीच संपन्न हुई. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ओर सदर विधायक नीरज नय्यर द्वारा उपमुख्यमंत्री को हिमाचली शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. उपमुख्यमंत्री ने मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि मिंजर मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे देश-विदेश में अलग पहचान मिली है.
सांस्कृतिक संध्या में फौलादी इंडियन बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. वहीं, पंजाबी फिल्म एवं संगीत जगत के लोकप्रिय गायक निंजा ने अपने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया. निंजा के मंच पर आते ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोग देर रात तक उनके गीतों पर झूमते रहे.
पूरी सांस्कृतिक संध्या के दौरान चौगान मैदान दर्शकों से खचाखच भरा रहा। रंग-बिरंगी रोशनी, संगीत और कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने छठी सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया. जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.