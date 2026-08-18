हिमाचल में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें! 105 सड़कें बंद; बिजली-पानी की सेवाएं भी प्रभावित

Himachal (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है. पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं. वहीं बिजली और जल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. राज्य आपातकालीन केंद्र की मंगलवार सुबह तक की रिपोर्ट के अनुसार देश में 105 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 36 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हैं और 15 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुए हैं. सोमवार शाम की तुलना में मंगलवार सुबह हालात और बिगड़ गए हैं. पहले 87 सड़कें बंद थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 105 हो गई है. इसी तरह बिजली ट्रांसफार्मर और पेयजल योजनाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे कई इलाकों में लोगों को आवाजाही, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा असर मंडी में देखने को मिला है. यहां 39 सड़कें बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 33, हमीरपुर में 9, सिरमौर में 9, चंबा में 7, कांगड़ा में 6, शिमला में 6, ऊना में 4 और लाहौल-स्पीति में 1 सड़क बंद है. राहत की बात यह है कि बिलासपुर, किन्नौर और सोलन में फिलहाल किसी सड़क के बंद होने की सूचना नहीं है. बिजली भी कई क्षेत्रों में प्रभावित हुई है. रिपोर्ट के अनुसार शिमला में 22, हमीरपुर में 7, सिरमौर में 4 और मंडी में 1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है. इसके कारण कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है. वहीं पेयजल योजनाओं पर भी बारिश का असर पड़ा है. हमीरपुर की 7 और शिमला की 8 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. इससे कई क्षेत्रों में लोगों को पानी की दिक्कत आ सकती है. प्रशासन बंद सड़कों को खोलने और बिजली व पानी की सेवाओं को जल्द ठीक करने में जुटा है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, बिना जरूरी काम के यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. सरकार का कहना है कि सभी संबंधित विभाग हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं.