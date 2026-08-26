हिमाचल में बारिश का असर. 98 सड़कें बंद, नुकसान 1168 करोड़ रुपये के पार

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Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई भारी बारिश का असर अभी भी कई इलाकों में बना हुआ है. प्रदेश में अब भी 98 सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. इसके अलावा 5 स्थानों पर बिजली आपूर्ति और 20 जगहों पर पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं. प्रशासन इन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटा हुआ है.
बीते कुछ दिनों में हुई लगातार बारिश से कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं. हालांकि अब मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता धीरे-धीरे कम होने की संभावना जताई है. इससे राहत कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 जून से अब तक प्रदेश में बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1168 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. इस नुकसान में सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं, बिजली व्यवस्था, सरकारी संपत्तियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हुई हैं. कई जगहों पर किसानों और बागवानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है.
मानसून के दौरान अब तक कुल 237 लोगों की जान जा चुकी है. इनमें 98 लोगों की मौत भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई है, जबकि 139 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज की गई है. इन आंकड़ों ने प्रदेश में मानसून के दौरान सुरक्षा और सतर्कता की जरूरत को फिर से सामने ला दिया है.
प्रशासन का कहना है कि बंद सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है. जहां भी सड़कें बंद हैं, वहां मशीनें लगाकर मलबा हटाया जा रहा है. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पेयजल सेवाएं भी बहाल की जा रही हैं, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन तथा मौसम विभाग की ओर से जारी सलाह का पालन करें. खासकर पहाड़ी और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है. मौसम में सुधार के बावजूद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.