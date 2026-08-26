हिमाचल में बारिश का असर. 98 सड़कें बंद, नुकसान 1168 करोड़ रुपये के पार

Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार अब धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई भारी बारिश का असर अभी भी कई इलाकों में बना हुआ है. प्रदेश में अब भी 98 सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. इसके अलावा 5 स्थानों पर बिजली आपूर्ति और 20 जगहों पर पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं. प्रशासन इन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटा हुआ है.