Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /लॉटरी के फैसले पर सुक्खू सरकार को घेरा, डॉ. राजीव भारद्वाज बोले- ‘तुरंत वापस लें निर्णय’

लॉटरी के फैसले पर सुक्खू सरकार को घेरा, डॉ. राजीव भारद्वाज बोले- ‘तुरंत वापस लें निर्णय’

भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने हिमाचल की सुक्खू सरकार के लॉटरी फैसले का विरोध किया. बोले- राजस्व के लिए सामाजिक बुराई को बढ़ावा देना गलत है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:30 PM IST
लॉटरी के फैसले पर सुक्खू सरकार को घेरा, डॉ. राजीव भारद्वाज बोले- ‘तुरंत वापस लें निर्णय’

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ
2
3
4
5