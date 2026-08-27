/लॉटरी के फैसले पर सुक्खू सरकार को घेरा, डॉ. राजीव भारद्वाज बोले- ‘तुरंत वापस लें निर्णय’

Dharamshala News: कांगड़ा-चंबा लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के जुए यानी लॉटरी से जुड़े फैसले का विरोध किया है. उन्होंने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की. सांसद ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को बढ़ावा देना उचित नहीं है.