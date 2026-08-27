/लॉटरी के फैसले पर सुक्खू सरकार को घेरा, डॉ. राजीव भारद्वाज बोले- ‘तुरंत वापस लें निर्णय’

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Dharamshala News: कांगड़ा-चंबा लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के जुए यानी लॉटरी से जुड़े फैसले का विरोध किया है. उन्होंने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की. सांसद ने कहा कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर किसी भी तरह की सामाजिक बुराई को बढ़ावा देना उचित नहीं है.
डॉ. भारद्वाज ने कहा कि सरकार को राजस्व जुटाने के लिए ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए, जिनसे समाज पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जुए जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे.
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फैसले पर पुनर्विचार करने और लॉटरी को बढ़ावा देने वाले निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया.
वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना
भाजपा सांसद ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि भारत माता की स्तुति करना आखिर अपराध कैसे हो सकता है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का अर्थ समझे बिना इस मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है.
डॉ. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच अभी भी दशकों पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है. उन्होंने दावा किया कि इसी सोच के कारण देशभर में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है. सांसद ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसका जवाब देगी.
नेपाल त्रासदी पर जताया दुख
सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ पर भी दुख जताया. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की.
उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया है.