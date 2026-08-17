/डॉ. राजीव बिंदल का CM सुक्खू पर तीखा पलटवार, बोले- पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे

टैक्स और बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर वैट और सेस बढ़ाकर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है. बिंदल के मुताबिक, वैट और सेस के जरिए जनता से करीब 6 हजार करोड़ रुपये लिए गए हैं. उन्होंने स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी का भी विरोध किया.