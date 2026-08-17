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डॉ. राजीव बिंदल का CM सुक्खू पर तीखा पलटवार, बोले- पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे

Rajeev Bindal: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने CM सुक्खू पर पेपर लीक, सरकारी नौकरियों, कर्ज और विकास को लेकर निशाना साधा. राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:06 PM IST
डॉ. राजीव बिंदल का CM सुक्खू पर तीखा पलटवार, बोले- पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे

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