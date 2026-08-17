/डॉ. राजीव बिंदल का CM सुक्खू पर तीखा पलटवार, बोले- पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पेपर लीक, सरकारी नौकरियों, महंगाई और विकास कार्यों को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए.
‘पेपर ही नहीं करवाए तो लीक कहां से होंगे’
मुख्यमंत्री की ओर से पेपर लीक को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि जब प्रदेश में पेपर ही नहीं करवाए गए तो लीक कहां से होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे पूरे नहीं किए हैं.
बिंदल ने हाईकोर्ट में सरकार की ओर से नौकरियों को लेकर दिए गए हलफनामे का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में करीब एक लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही.
टैक्स और बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर वैट और सेस बढ़ाकर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है. बिंदल के मुताबिक, वैट और सेस के जरिए जनता से करीब 6 हजार करोड़ रुपये लिए गए हैं. उन्होंने स्टांप ड्यूटी में बढ़ोतरी का भी विरोध किया.
बिजली के मुद्दे पर भी बिंदल ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय बिजली पर अलग-अलग वैट और सेस लगाए गए हैं, जिससे आम और गरीब परिवारों के लिए बिजली का बिल चुकाना मुश्किल हो रहा है.
HRTC रूट बंद करने और किराया बढ़ाने का आरोप
राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सैकड़ों रूट बंद किए गए हैं और यात्रियों पर किराये का बोझ बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आम लोगों को राहत मिलने के बजाय उनकी परेशानियां बढ़ी हैं.
विकास कार्यों को लेकर भी निशाना
बिंदल ने प्रदेश में विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई काम केंद्र सरकार की मदद से ही आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार अब तक करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है और हर साल लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया जा रहा है.
उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के अंत तक प्रदेश का कर्ज बढ़कर करीब 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
2027 चुनाव की तैयारियों पर भी हुई चर्चा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के सभी 25 प्रकोष्ठों की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे थे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक रणनीति और पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा की गई.
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
राजीव बिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने वंदे मातरम को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनसे अब किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती.
बिंदल ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्दों की भी निंदा की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद उनका शिक्षा जैसे विषयों पर बोलना उचित नहीं है.
भाजपा अध्यक्ष ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर रोजगार, महंगाई, परिवहन, बिजली और विकास समेत कई मुद्दों पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने का संकेत दिया.