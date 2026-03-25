एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर राजीव बिंदल का हमला- ‘जनता के साथ अन्याय’, 800 करोड़ कटौती का भी आरोप

Himachal Entry Tax: हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के ये फैसले सीधे तौर पर आम जनता के साथ अन्याय हैं.

उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स बढ़ने से खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा. नाहन के कालाअंब जैसे बॉर्डर एरिया से जुड़े इलाकों में बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी.

पेट्रोल-डीजल कीमतों पर भी सवाल

राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है. उन्होंने कहा कि इससे पहले ₹10 से अधिक की बढ़ोतरी की गई थी और अब फिर ₹5 तक कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है.

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मेडिकल कॉलेज को लेकर उठाए सवाल

भाजपा अध्यक्ष ने Dr. Y.S. Parmar Medical College की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि तीन साल बीत जाने के बावजूद सरकार निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाई. अब कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज भवन को दूसरी जगह बनाने का फैसला लिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि इस फैसले से मेडिकल कॉलेज का निर्माण 5 से 7 साल तक लटक सकता है, जिसका खामियाजा सिरमौर जिले की जनता को भुगतना पड़ेगा.

स्वास्थ्य बजट में कटौती पर भी निशाना

राजीव बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य बजट में करीब ₹800 करोड़ की कटौती की है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि सरकार बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन और योजनाओं को पूरा करना इस बजट के साथ संभव नहीं दिखता.

सरकार पर ‘घोषणाओं की सरकार’ होने का आरोप

भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को “घोषणाओं की सरकार” बताते हुए कहा कि सत्ता में आने के 40 महीने बाद भी जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से बजट मिलने के बावजूद मातृ-शिशु अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया है.