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सरकार के पास गरीब की पर्ची के लिए ₹10 नहीं, आलीशान दफ्तरों पर करोड़ों का खर्च- राजीव बिंदल

Rajeev Bindal: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए अस्पताल की ₹10 पर्ची, महंगे दफ्तरों, बिजली सब्सिडी, पेंशन और रोजगार समेत कई मुद्दे उठाए।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 24, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:40 AM IST
सरकार के पास गरीब की पर्ची के लिए ₹10 नहीं, आलीशान दफ्तरों पर करोड़ों का खर्च- राजीव बिंदल

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