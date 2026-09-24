/सरकार के पास गरीब की पर्ची के लिए ₹10 नहीं, आलीशान दफ्तरों पर करोड़ों का खर्च- राजीव बिंदल

पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं का भी जिक्र

बिंदल ने पेंशनर्स की लंबित देनदारियों और समय पर पेंशन से जुड़े मुद्दों को उठाया. उन्होंने बेरोजगार युवाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस के चुनाव से पहले किए गए एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर भी सवाल उठाया. महिलाओं और आम परिवारों से जुड़े बिजली, पानी, परिवहन और स्वास्थ्य खर्च के मुद्दे भी उन्होंने अपने बयान में शामिल किए.