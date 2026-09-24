/सरकार के पास गरीब की पर्ची के लिए ₹10 नहीं, आलीशान दफ्तरों पर करोड़ों का खर्च- राजीव बिंदल

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर निशाना साधा है. बिंदल ने आरोप लगाया कि एक तरफ आम जनता पर टैक्स, महंगाई और विभिन्न खर्चों का बोझ बढ़ रहा है, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सुविधाओं तथा आलीशान कार्यालयों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं.
बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पुराने अल्टो कार वाले संदर्भ का जिक्र करते हुए कहा कि उनका सफर अब महंगी गाड़ियों, करोड़ों रुपये के दफ्तरों और कोठियों तक पहुंच गया है. भाजपा नेता ने इसे कांग्रेस सरकार के ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के दावे से जोड़ते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए. यह बिंदल का राजनीतिक आरोप है.
बिजली, स्टाम्प ड्यूटी और HRTC रियायतों पर भी सवाल
बिंदल ने आरोप लगाया कि आम लोगों को मिलने वाली राहतों में बदलाव किया गया है. उन्होंने बिजली सब्सिडी में बदलाव, बिजली पर विभिन्न सेस, स्टाम्प ड्यूटी और HRTC से जुड़ी रियायतों का मुद्दा उठाया. उनके मुताबिक, इन फैसलों से आम परिवारों के खर्च पर असर पड़ रहा है.
₹10 की पर्ची और हिमकेयर का मुद्दा उठाया
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों से पर्ची के लिए ₹10 लिए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि गरीब और बीमार लोगों के लिए छोटी-छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च भी चिंता का विषय है. साथ ही उन्होंने हिमकेयर योजना के तहत इलाज को लेकर सामने आने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया.
पेंशनर्स और बेरोजगार युवाओं का भी जिक्र
बिंदल ने पेंशनर्स की लंबित देनदारियों और समय पर पेंशन से जुड़े मुद्दों को उठाया. उन्होंने बेरोजगार युवाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस के चुनाव से पहले किए गए एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर भी सवाल उठाया. महिलाओं और आम परिवारों से जुड़े बिजली, पानी, परिवहन और स्वास्थ्य खर्च के मुद्दे भी उन्होंने अपने बयान में शामिल किए.
स्कूलों और नेशनल हाईवे कार्यालयों को लेकर सवाल
बिंदल ने सरकारी स्कूलों के बंद और मर्ज किए जाने के फैसलों पर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
उन्होंने दावा किया कि नेशनल हाईवे से संबंधित एक डिवीजन और आठ सब-डिवीजन बंद करने की अधिसूचना जारी की गई है. बिंदल ने सरकार से सवाल किया कि इन कार्यालयों के बंद होने से सड़क निर्माण, रखरखाव और संबंधित क्षेत्रों के विकास कार्यों पर क्या असर पड़ेगा.
बिंदल ने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जनता, गरीब, किसान, कर्मचारी, पेंशनर, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों और खर्च का राजनीतिक हिसाब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता करेगी. यह उनका राजनीतिक बयान है.