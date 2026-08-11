/झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिंदल का कांग्रेस-JMM पर हमला, बोले- युवाओं के साथ दोहरा रवैया

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने झारखंड में रोजगार और अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) पर निशाना साधा है. उन्होंने रांची में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए भाजपा की ओर से झारखंड के छात्रों और युवाओं के साथ खड़े होने की बात कही.