/झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिंदल का कांग्रेस-JMM पर हमला, बोले- युवाओं के साथ दोहरा रवैया

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने झारखंड में रोजगार और अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) पर निशाना साधा है. उन्होंने रांची में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए भाजपा की ओर से झारखंड के छात्रों और युवाओं के साथ खड़े होने की बात कही.
बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान युवाओं को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज किया गया. उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों का भी उल्लेख किया.
रोजगार और भविष्य के सवाल उठाने पर बिंदल का सवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया कि अगर युवा रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं उठा सकते, तो कांग्रेस लोकतंत्र की क्या परिभाषा मानती है.
उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए, न कि बल प्रयोग के जरिए.
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
बिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयान देने वाले राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उन मुद्दों पर छात्रों के हितों की बात करती है, जहां उसे राजनीतिक लाभ नजर आता है, लेकिन जब उसकी सहयोगी सरकार के खिलाफ युवा प्रदर्शन करते हैं तो उसका रवैया बदल जाता है. बिंदल ने इसे कांग्रेस की “सुविधा की राजनीति” करार दिया.
NEET और संसद में चर्चा को लेकर भी कांग्रेस को घेरा
बिंदल ने राहुल गांधी के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, फिर संसद में NEET पर चर्चा और इसके बाद जंतर-मंतर से जुड़े घटनाक्रम पर गृह मंत्री के बयान की मांग की गई.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून को और सख्त किया है और सरकार की ओर से संसद में सवालों का जवाब देने की बात भी स्पष्ट की गई है.
बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाए जाएंगे तो उनके जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी केवल आरोप लगाना नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर चर्चा करना भी है.
भाजपा ने छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही
राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस खुद को युवाओं और छात्रों की सबसे बड़ी हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में उसकी सहयोगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई के आरोप सामने आ रहे हैं. उन्होंने इसे कांग्रेस का “दोहरा चरित्र” बताया.
उन्होंने कांग्रेस-JMM सरकार से मांग की कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए. साथ ही भाजपा की ओर से झारखंड के युवाओं की न्यायोचित मांगों के समर्थन का भरोसा दिया.
बिंदल ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि यदि दिल्ली के छात्र उन्हें दिखाई देते हैं तो झारखंड के छात्रों की समस्याएं भी दिखाई देनी चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से छात्रों के मुद्दों पर तथ्यों के साथ चर्चा करने और युवाओं को जवाब देने की मांग की.