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झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिंदल का कांग्रेस-JMM पर हमला, बोले- युवाओं के साथ दोहरा रवैया

झारखंड में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस-JMM पर हमला बोला और राहुल गांधी से दोहरे रवैये पर जवाब मांगा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 11, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:22 PM IST
झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिंदल का कांग्रेस-JMM पर हमला, बोले- युवाओं के साथ दोहरा रवैया

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