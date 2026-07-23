NEET पेपर लीक मामले को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल- राजीव बिंदल

केंद्र सरकार ने तुरंत की कार्रवाई: बिंदल

डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उनके अनुसार, पेपर लीक की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई, आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त कदम उठाए गए और वर्ष 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून भी बनाया गया. उन्होंने कहा कि दोबारा आयोजित NEET परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई.