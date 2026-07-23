NEET पेपर लीक मामले को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल- राजीव बिंदल

राज्य चुनें
Shimla News/ Ankush Dhobal: हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए हाईजैक करने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया था और शुरुआत में किसी भी राजनीतिक दल की इसमें भूमिका नहीं थी.
केंद्र सरकार ने तुरंत की कार्रवाई: बिंदल
डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उनके अनुसार, पेपर लीक की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू की गई, आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सख्त कदम उठाए गए और वर्ष 2024 में पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून भी बनाया गया. उन्होंने कहा कि दोबारा आयोजित NEET परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई.
विपक्ष पर लगाया आंदोलन को राजनीतिक बनाने का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, वाम दल और आम आदमी पार्टी ने आंदोलन के अंतिम चरण में राजनीतिक फायदे के लिए इसमें प्रवेश किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भागीदारी भी पूरी तरह राजनीतिक थी. उनका दावा था कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा से दूरी बनाई.
भाजपा कार्यालय पर हमले का भी किया जिक्र
डॉ. बिंदल ने कहा कि इससे पहले हिमाचल भाजपा कार्यालय पर सुनियोजित हमला किया गया, जिसमें पथराव, लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हुईं और भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आईं. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिसकर्मियों पर हमला स्वीकार्य नहीं है.
होशियार सिंह की एफआईआर पर सरकार को घेरा
भाजपा नेता होशियार सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर भी राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने की नीति अपना रही है और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी.