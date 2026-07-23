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NEET पेपर लीक मामले को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल- राजीव बिंदल

Rajeev Bindal: हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने NEET पेपर लीक मामले पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक लाभ के लिए हाईजैक किया गया. साथ ही होशियार सिंह की FIR और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:50 PM IST
NEET पेपर लीक मामले को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे विपक्षी दल- राजीव बिंदल

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