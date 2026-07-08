/विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार, राजीव बिंदल बोले- जनता का भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाणपत्र

रोजगार और चुनावी वादों पर सरकार को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और सरकारी नौकरियों का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक उस दिशा में अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दी है. उनका कहना था कि प्रदेश का युवा सरकार से अपने वादों का जवाब मांग रहा है.