/विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार, राजीव बिंदल बोले- जनता का भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाणपत्र

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा या उसके नेताओं को किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों से उन्हें लगातार जनता का समर्थन मिलता रहा है और यही उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है.
डॉ. बिंदल ने कहा कि हाल के पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जनता ने कांग्रेस की नीतियों पर अपना फैसला दे दिया है. उनके अनुसार, चुनावी परिणामों से निराश कांग्रेस नेता अब राजनीतिक बयानबाजी के जरिए जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं.
रोजगार और चुनावी वादों पर सरकार को घेरा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और सरकारी नौकरियों का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक उस दिशा में अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दी है. उनका कहना था कि प्रदेश का युवा सरकार से अपने वादों का जवाब मांग रहा है.
राम मंदिर मुद्दे पर भी साधा निशाना
राजीव बिंदल ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इस विषय पर पार्टी का पुराना रुख देश के सामने है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल रही है और भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता इन सभी बातों को समझती है.
जनता के मुद्दे उठाती रहेगी भाजपा
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की बजाय प्रदेश के विकास, आर्थिक स्थिति, रोजगार और चुनावी वादों पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा आगे भी जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाएगी.