Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार, राजीव बिंदल बोले- जनता का भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाणपत्र

विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार, राजीव बिंदल बोले- जनता का भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाणपत्र

Himachal Politics: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता का विश्वास ही उनका सबसे बड़ा प्रमाणपत्र है. उन्होंने कांग्रेस सरकार को रोजगार, चुनावी वादों और राम मंदिर मुद्दे पर भी घेरा.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:25 PM IST
विक्रमादित्य के बयान पर भाजपा का पलटवार, राजीव बिंदल बोले- जनता का भरोसा ही हमारा सबसे बड़ा प्रमाणपत्र
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ; ਮੀਟੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ
Punjab Congress30 min ago
2
Himachal Weather58 min ago
3
Khanna Encounter Drama1 hr ago
4
Kantara Chapter 31 hr ago
5
jalandhar police2 hrs ago