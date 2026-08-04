/डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर राजीव बिंदल ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के नतीजों से स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भविष्यवाणियां करने के बजाय जनता से किए गए वादों का जवाब देना चाहिए.