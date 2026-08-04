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डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर राजीव बिंदल ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

Rajeev Bindal: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के नतीजों का हवाला देते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा सरकार के प्रदर्शन पर फैसला लेने का दावा किया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:47 PM IST
डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर राजीव बिंदल ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

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