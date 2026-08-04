/डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर राजीव बिंदल ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को शिमला के रिज मैदान स्थित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं 'हिमाचल निर्माता' डॉ. यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उन्होंने डॉ. परमार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान, विकास और जनकल्याणकारी शासन की मजबूत नींव रखी.
डॉ. बिंदल ने कहा कि कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे क्षेत्रों में डॉ. परमार की दूरदर्शी सोच आज भी प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि "सड़कें हमारी भाग्य रेखा हैं" जैसी उनकी सोच हिमाचल के विकास मॉडल को दर्शाती है और उसी दिशा में आगे बढ़ना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
कांग्रेस सरकार पर बोला हमला
इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के नतीजों से स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भविष्यवाणियां करने के बजाय जनता से किए गए वादों का जवाब देना चाहिए.
डॉ. बिंदल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 में जनता सरकार के प्रदर्शन के आधार पर फैसला करेगी. उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि एक लाख सरकारी नौकरियां, पांच लाख रोजगार और महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने जैसे वादों पर सरकार को जवाब देना होगा.
भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भाई-भतीजावाद, बैकडोर भर्तियों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, रोजगार और सुशासन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि जिला परिषद चुनावों में भाजपा को मिली सफलता जनता के बदलते रुझान का संकेत है और आने वाले समय में भाजपा प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी.
2027 चुनाव को लेकर किया दावा
डॉ. बिंदल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपनी सरकार के कामकाज को लेकर आश्वस्त हैं तो उन्हें जनता के बीच जाकर अपने चुनावी वादों और उपलब्धियों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी और उसी आधार पर अपना निर्णय देगी.